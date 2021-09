Alejandro Fernández y su ex Karla Laveaga ya no ocultan que entre ellos perdura el amor

Desde 2020 ya se especulaba la reconciliación de Alejandro Fernández y Karla Laveaga, pero con el cumpleaños de la modelo se terminaron por confirmar los rumores.

Durante la presentación del 'Potrillo' en Las Vegas del pasado 15 de septiembre, su ex fue la encargada de los looks de las coristas del artista, además de la interacción que ya no ocultan en redes sociales.

Pero lo que sorprendió a todos fue que Alejandro publicó una fotografía con Karla, a quien le dedicó unas palabras por su cumpleaños:

"Muchacha! Muchas felicidades hoy en tu día! Te deseo de todo corazón lo mejor hoy y siempre. Te admiro muchísimo por todo lo que eres y sé qué lo mejor está por venir ! #felizcumpleaños @karlaveaga sigue así con esa luz que siempre te caracteriza !!!!".

Pero lo que terminó por confirmar que entre ellos perdura el amor, fue la respuesta de Karla Laveaga: "Gracias chiquito. te amo mi muchacho !!".

Aún no está confirmada la reconciliación, pero es evidente que existe una gran cercanía, después de que en 2019 terminaron su romance tras 8 años.

En julio pasado los rumores se incrementaron cuando ambos viajaron a España; en las fotografías no aparecía el otro, pero fue demasiada coincidencia que Alejandro y Karla estuvieran en el mismo país en plena pandemia.

