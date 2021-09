Alejandro Fernández se renovó a los 50 años: "Me dediqué a mí, me puse a dieta"

La Dinastía Fernández vive un duro momento por la hospitalización de don Vicente tras sufrir una caída en su recámara que dañó sus cervicales, pero Alejandro Fernández aplica las enseñanzas de su padre y, sin dejar de estar al pendiente de él, no detiene su carrera.

Es por eso que 'El Potrillo' volvió a los escenarios en el jardín central del hotel Four Seasons, como parte de la iniciativa 'Me quito el sombrero', que se transmitió a través del canal de YouTube de Tequila Don Julio. Este regreso a los escenarios representa para Alejandro Fernández un excelente momento para mostrar la nueva y mejora versión de sí mismo.

"Lo que van a encontrar en este Alejandro Fernández de 2021/2022 más maduro, con muchas ganas de seguir triunfando porque hay muchas cosas por hacer en mi carrera. Evidentemente todo esto ayudó muchísimo a madurar, me sirvió mucho en todo, y claro, van a ver una mejor versión de Alejandro Fernández de antes de la pandemia", nos dijo en exclusiva.

Y es que en la pandemia, el cantante no solo se dedicó a hacer ejercicio, sino a disfrutar de su familia. "Me desconecté, al principio sí sentía ansiedad, no veía claro cuándo regresaríamos a trabajar, y ya poco a poco con las vacunas se ve un poco más la luz, de hecho el show de este 31 de agosto me da muchísima alegría, tener un show con público, siempre es motivante".

"Me dediqué a mí, a mi persona, me puse a dieta, tuve tiempo de estar con mis hijos, fui abuelo, estoy disfrutando muchísimo a mi niña, surgieron cosas muy padres; me desconecté del medio artístico, estuvimos haciendo colaboraciones, pero le di más tiempo para estar con mi familia y mis hijos", nos dijo.

Esta reinvención coincidió con su cumpleaños del pasado 24 de abril, en el que Alejandro Fernández llegó a los 50 años en su mejor forma, ya como abuelo, pero sin lucir un adulto mayor. "Cuando venían mis abuelitos que tenían 50 años pues yo ya los veía como personas grandes; tal vez en la generación de mi papá no tanto, por cómo mi papá siempre fue muy vanidoso, en el buen sentido de la palabra, se cuidaba muchísimo, la alimentación, hacía ejercicio. Cuando veía a mi papá de 50 años nunca lo veía como señor adulto, sino una persona jovial, Y pues sí, si algo me sirvió la pandemia y habernos aislado con la familia, fue empezar a dejar los malos hábitos y a retomar los buenos hábitos que posiblemente ya había dejado, me puse a dieta, a hacer muchísimo ejercicio, me siento en el mejor momento de mi vida".

Eso sí, la versión renovada que vemos de Alejandro Fernández no implicará cambios en su música ni abarcar géneros como el urbano: "Yo ya aquí me quedo en el género de regional mexicano, lo que sí he estudiado la posibilidad de dedicarme a la música mexicana y por ahí hacer colaboraciones con artistas pop, que me puedan ayudar para seguirme escuchando dentro de las radios juveniles".



