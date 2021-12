Alejandro Fernández estalla contra autora de polémico libro sobre Vicente

Alejandro Fernández vivió una noche de contrastes. Se reencontró con su público en el Auditorio Nacional y luego pasó corajes con la prensa.

Ante algunos medios, El potrillo no pudo contener su rabia cuando le preguntaron sobre el polémico libro 'El último rey', donde la escritora Olga Wornat asegura que su hermano Gerardo estuvo involucrado en la reciente estadía de Vicente Jr. en rehabilitación.

Sin embargo, una reportera mencionó la palabra "secuestro", lo que al parecer alteró mucho al cantante, además de que se notaba que no tenía nada qué decir sobre la publicación.

"Habla bien de lo que vas a decir... A ver, te voy a pedir por favor, no me preguntes pendejadas... ¿Y quién es una argentina para hablar? Me vale ma... Quién es una argentina para hablar de mi papá y mi familia? No quiero saber nada, gracias", fueron las palabras de Alejandro.

Esta situación se da luego de que don Vicente Fernández volvió a terapia intensiva porque siguen cuidando de su salud, y mientras la familia se ha mantenido reservada sobre su estado.

¿Quién es Olga Wornat? Olga Wornat es una periodista argentina, tiene 11 obras publicadas, y su aguda visión es resultado de la experiencia adquirida en coberturas internacionales. Fue corresponsal de guerra en varios medios, y entre sus investigaciones destaca el encarcelamiento de un arzobispo acusado por abuso sexual. La autora aprovechó el confinamiento de la pandemia para detallar a profundidad los secretos del cantante, y reunió diversas fuentes para fortalecer todos sus dichos.

Wornat asegura que tiene una gran cantidad de testimonios que fundamentan cada una de las historias ahí presentadas, así como los dichos de sus protagonistas, y que tras la publicación sólo esperará con paciencia la reacción de la familia. Mientras tanto, Vicente Fernández está internado desde el 9 de agosto tras sufrir una caída que lo tiene inmovilizado.



