Alejandro Fernández cantó con todos sus hijos y nos habla en exclusiva

La semana pasada se celebró en Guadalajara, Jalisco, la cena con causa Un Eco por la Niñez, organizada por la Fundación Alejandro Fernández y el Gobierno de Jalisco. Los recursos obtenidos de esta gala serán destinados a Ecos Jalisco, programa musical impulsado por el Gobierno de Jalisco desde 2013, en el que niñas, niños y jóvenes de zonas vulnerables reciben formación profesional de música para detonar entornos de paz y desarrollo artístico y social. Con este evento, El Potrillo reactiva su fundación, que desde 2017 no realizaba actividades.

La cena, realizada en el Museo Cabañas, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, contó con un show musical encabezado por Alejandro Fernández, y también tuvieron su espacio Alex y Camila Fernández. El cantante estuvo acompañado por toda su familia, encabezada por su madre, doña Cuquita Abarca, sus cinco hijos y su novia, Karla Laveaga.

El momento más emotivo fue cuando el cantante interpretó Perdón, canción que hiciera famosa junto a don Vicente Fernández, lo que provocó lágrimas de doña Cuquita. TVyNovelas platicó con el cantante...

Alejandro, ¿cómo te sientes esta noche? Estoy conmovido. Para mí y mi familia la música siempre ha sido nuestra vida y un soporte para vivir. Estamos felices de participar y sumarnos con nuestra fundación, y a través de Ecos ayudar a cambiar la vida de nuestros niños que más lo necesitan.

Por primera vez cantaste con todos tus hijos… ¡Estoy encantado de haberlo hecho con todos! Esto es un pedacito para que vea la gente lo que siempre hacemos en las fiestas.

Tu madre se emocionó hasta las lágrimas cuando tú y Alex bajaron a cantarle... El que haya estado ella hizo que esta noche fuera espectacular. Todos saben que estamos pasando por una situación difícil (por el estado de salud de don Vicente), y no es fácil, pero el que me haya acompañado mi madre me deja sin palabras. ¡Amo a mis padres muchísimo!

ENCUENTRA MÁS FOTOS Y DETALLES EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA DE ESTA SEMANA

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!