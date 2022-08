Alejandro Fernández así responde ante tantas burlas y memes por su look

Que si Chavela Vargas o un personaje de 'Los Simpson'... las comparaciones por el nuevo look de Alejandro Fernández invadieron las redes sociales y el cantante ya reaccionó con un poderoso mensaje.

Su pelo canoso y una camisa de 40 mil pesos de la firma Dolce & Gabbana provocaron que las fotos de las vacaciones del Potrillo se convirtieran en la inspiración para memes y burlas, que hicieron reír a muchos.

Pero Alejandro Fernández decidió dar la cara y en su cuenta de Instagram dijo: "No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer! #yoestoymuyfeliz".

Además, a su regreso a México, fue captado por la prensa y muy amablemente respondió a los comentarios. A diferencia de otras ocasiones donde no quiere cámaras y micrófonos encima, esta vez Fernández respondió:

"Vivan sus vidas y dejen vivir a los demás... No me afecta en lo absoluto, pero creo que deberían dedicarse más a ver sus vidas y no estar al pendiente de los demás", dijo ante la prensa.