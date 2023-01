Alejandro Camacho se preocupó y ha estado al pendiente de la salud de Rebecca Jones

FOTOS: JOSÉ LUIS RAMOS. Los ensayos de la obra La virgen loca han mantenido “encerrado” en el Teatro 11 de julio a Alejandro Camacho. Y es que ha sido tanta su entrega a este proyecto, que al actor se le ha imposibilitado cumplir con algunos pendientes personales que tiene por estos días, entre ellos, visitar y darle un abrazo de Año Nuevo a su exesposa, Rebecca Jones, quien estuvo internada en terapia intensiva luego de contraer una infección que derivó en neumonía y deficiencia pulmonar.

“Ella está en su casa y yo estoy en el teatro, entonces, ¿a qué hora? Claro que quiero verla, pero no he podido”, dijo el histrión a TVyNovelas, descartando que exista algún problema que lo pueda mantener alejado o enojado con la madre de su hijo Maximiliano.

“¡TODAVÍA ME ORINO Y ME VOMITO DEL MIEDO!”

Ahondando en el tema de la actriz que tuvo que abandonar la telenovela Cabo, Camacho expresó que el peligro ya pasó: “Ella tuvo este problema respiratorio, una bronconeumonía, pero va muy bien, goza de buena salud, va recuperándose bastante bien, y lo sé por mi hijo, que es el que la está asistiendo”. Sobre que Rebecca –la mujer con quien estuvo casado 25 años– fue intubada, aclaró que está al tanto de los detalles, pero “yo no vi eso; también dicen que hay marcianos en el Parque de los Venados, pero eso no lo vi”.

Ante el estreno de la obra teatral, escrita por el mexicano Hosmé Israel, el protagonista de Cuna de lobos confesó estar muy feliz: “Siempre que estrenas algo que estás pariendo, que lleva tanto trabajo, mucha disciplina, mucha entereza, te llenas de emoción y de un entusiasmo con el que puedes enfrentar hasta un toro de Miura”. Para él, sus más de 50 años de trayectoria no han minimizado el “sustito” cada vez que se sube a un escenario, y así lo relató: “Me muero de terror, me cag.., me vomito, me orino del miedo, pero lo tengo que enfrentar, y para eso está la escuela, la disciplina, el método, el talento y la suerte. Simplemente hay que jugársela”.

Desde su punto de vista, “todo el aprendizaje, todo el bagaje que tengo lo van a ver en esta obra”. La virgen loca representa un desafío que lo lleva a otro nivel de interpretación: “De alguna manera, me reta el tocar la tragicomedia, ya que es uno de los tonos más difíciles que hay, no nada más en el teatro, sino en la interpretación en general; es un reto a mi capacidad y a atrapar la conciencia del público y divertirlo. Llevo un mes y medio metido en el teatro, ensayando. Los que nos dedicamos al teatro sabemos que es una disciplina y una manera de vivir, de existir, de crear, de soñar, de morir...”.

Lo que más le gusta del montaje escénico es que “habla sobre la vida, la luz, la edad, la juventud, el éxito, el fracaso, la alegría, la vejez, el sexo, el amor, la traición, el olvido, la muerte, pero todo con humor”.

En estos momentos, y viendo cómo Rebecca Jones estuvo al borde de la muerte en noviembre pasado, lo más importante para Alejandro Camacho es la salud: “Es lo más preciado; yo pienso que a mi edad –tengo 68 años, pero trabajo desde los 16–, mi entereza, mi fuerza y mi entusiasmo se han mantenido intactos, y espero conservarlos hasta los cien si llego a esa edad en escena, en el teatro, en una película o en una telenovela, en mi oficio, en lo que me apasiona…”.

