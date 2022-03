Alejandra Guzmán y Paulina Rubio pelearon por un hombre pero se reconcilian por una gira

El triángulo amoroso de Alejandra Guzmán con Paulina Rubio y Erik Rubín tiene un cuarto elemento: el productor musical Miguel Blasco. Él no estuvo involucrado románticamente en pero sí fue el “autor intelectual” de la pelea que se desató entre las cantantes cuando se dedicaron mutuamente canciones por el amor de Erik.

Paulina y Rubín habían sido novios en la época de Timbiriche. “En esa época éramos unos chavitos y nos gustaba andar de novios y besarnos”, confesó la Chica Dorada en una conferencia de prensa la semana pasada.

Pero hacia principios de los años 90, el cantante, ya habiendo terminado con Pau, comenzó una relación de La Guzmán. Ella misma lo contó a Yordi Rosado: “Empecé a salir con Erik hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez. Sí me dolió, porque a mí no me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”.

Ahí entra a escena Miguel Blasco, productor de cabecera de Guzmán en sus primeros discos, incluyendo ‘Flor de papel’, que se lanzó en 1991. La cantante le platicó a Blasco lo que estaba viviendo con la infidelidad y entonces el productor le propuso cantar “Hey güera”.

Todo un escándalo.

Pero faltaba la respuesta. Paulina Rubio lanza al año siguiente su disco ‘La chica dorada’ que es producido ¡por Miguel Blasco! El mismo productor de ‘Flor de papel’ ahora trabajando para Pau, le recomienda cantar “Ese hombre es mío”.

Durante 30 años, la rivalidad que provocaron esas canciones enemistaron también a Rubio y Guzmán. Eso cambia cuando se les propone, al estilo de Emmanuel y Mijares, hacer una gira conjunta.

Con el sugerente nombre de “Perrísimas”, la gira comenzará el 15 de abril y hasta ahora tiene fechas que llegan a finales de mayo, todas ellas en ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York.