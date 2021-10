Alejandra Guzmán también aparece en los Pandora Papers, pero dice ser honesta

Esta semana se dieron a conocer los 'Papeles de Pandora' (Pandora Papers), una filtración liderada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), donde pone al descubierto las finanzas 'offshore' de importantes nombres a nivel mundial, entre ellos, el de Alejandra Guzmán.

Dentro de los más de 11.9 millones de documentos confidenciales que se destaparon, están los que revelan que 'La reina de corazones' recurrió a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas para comprar, en 2018, un lujoso penthouse en el condominio Aria on the Bay en Miami, Florida, que costaría entre 400 mil y 10 millones de dólares.

Llama la atención que la empresa se llama como su hija, Frida Enterprises Inc., ubicada geográficamente en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que se caracteriza por sus privilegios fiscales y su confidencialidad.

Y precisamente la confidencialidad fue la que mencionó Alejandra Guzmán al ser cuestionada sobre su postura de aparecer en los Pandora Papers. En entrevista con Telemundo, así lo dijo:

"Era simple privacidad, pero pago mis impuestos en Estados Unidos, en México y vivo muy tranquila", aseguró Alejandra Guzmán, un poco molesta.

En otra entrevista, con 'Ventaneando', resaltó que ella siempre ha sido honesta: "Siempre lo he sido, ¿quién me va a mantener?... mientras hablen es porque ando en el camino ¿no?, eso dicen... Siempre ha sido mi bandera, mi honestidad y mi sonrisa, es que es honesta, dicen que cuando no salen las arruguitas es porque nada más están sonriendo fake, o sea, falso. A veces me paso de honesta y luego no les gusta, pero bueno, cada quien".

Alejandra Guzmán presentó su nueva línea de joyería, de la mano del famoso diseñador Daniel Espinosa, misma que le ayudó a olvidarse de toda la controversia que vivió tras las declaraciones que Frida Sofía hizo en su contra.

"A mí me fascina estar creando porque yo estoy conectada con el universo, entonces cuando yo me siento feliz es cuando más creo, y yo empecé en una casa de Huatulco donde no hay ruido ni nadie que me está diciendo nada, y ahí empecé a hacer las cosas de plata y en el taller también estuve días", dijo La Guzmán.

