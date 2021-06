Alejandra Guzmán medita y toma antidepresivos para salir de "la prueba más dura de mi vida"

En pocos días se reencontrará con sus fans en un concierto streaming desde el Auditorio Nacional, pero en lo privado, Alejandra Guzmán se restaura con ayuda de terapias.

Y es que el pleito legal entre su padre, Enrique Guzmán, y su hija, Frida Sofía, lo califica la cantante como "la prueba más dura" de su vida.

Así lo confesó en entrevista con 'Ventaneando', donde relató cómo se reconstruye en un mal momento:

"Estoy haciendo diferentes meditaciones que me han ayudado muchísimo a enfocarme, estoy con una terapeuta que se llama Lucy Romero, me dio antidepresivo porque lo necesito, pero estoy virtiendo todo mi ser en el arte".

"He estado escribiendo, pintando, y hace mucho no pintaba. Esos regalos que me da mi alma, veo cómo estoy por dentro", dijo sobre su proceso rumbo al bienestar.

Y es que fue clara: "Yo he decidido estar en paz con migo misma y dejarle las cosas con las que no puedo a Dios, y salir adelante, salir a cantar, hacer una catarsis de todo lo que tiene mi corazón y mi alma, de todo lo que me ha dolido hasta el fondo de mi corazón, no ha sido fácil, Pati, pero estoy tranquila porque sé la verdad y tengo fe de que pueda ayudar de alguna manera".

"Esta es la prueba más dura de mi vida. A veces uno no entiende las maneras que hay para llegar a algo, me refiero al destino de las cosas. No pierdo la fe, y créeme que toda la familia somos disfuncional, pero muy talentosa, muy cariñosa, muy transparente", dijo Alejandra Guzmán, en evidente apoyo a su padre.

Mientras tanto, Frida Sofía prepara su demanda contra Enrique, pues lo acusó de haberla "manoseado" desde que tenía 5 años.

