Alejandra Guzmán insinuó que no la invitaron a homenaje y Sylvia Pasquel responde fuerte

"Pues a mí no me tocó cantar", fue el inicio del discurso de Alejandra Guzmán durante el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, pero Sylvia Pasquel decidió desmentirla de una buena vez.

Y es que con las palabras de La Guzmán se insinuó que, a diferencia de Stephanie Salas, a ella no la habrían invitado a ser parte de los números musicales en honor a la diva de México.

"Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que una mujer puede hacer, porque tú has logrado tus sueños y has logrado más como artista, como mujer. Gracias por darnos la vida, una familia bella llena de disciplina y ejemplo, gracias por darnos talento, tu sangre, tu casta y darnos esa sonrisa siempre tan bella todos los días, felicidades, madre, ¡eres única!", fueron las palabras de Alejandra.

La Pasquel aclara que ella sí invitó a La Guzmán, pero ella no quiso.

Sin embargo, Sylvia Pasquel respondió fuerte y claro en entrevista con Javier Poza:

"Yo le mandé un WhatsApp explicándole todo lo que iba a pasar en el homenaje y dentro del mensaje le puse que se iba a hacer el popurrí y que estaría muy bonito que ella participara en ese momento en la obra, cantándole a su madre una canción, y no quiso".

"Ella le habló a Efigenia y le dijo 'yo nada más voy a ir como hija, yo no voy a trabajar'. Supongo que si hace comentarios, se refiere a que no estuvo ahí, porque estaban las que habían trabajado, pero no porque no se le haya invitado, por supuesto que yo invité a mi hermana, ¡¿cómo no la voy a invitar?!", reclamó.

"Como le puse en el chat, 'tú y mi hija son las únicas que han trabajado con mi mamá en la comedia musical, sería muy bonito detalle que participaras' y ella no quiso".

Inisitió: "Si con ese comentario quiere hacer pensar que yo no la invité, pues lo logró. Pero yo puedo demostrar que le mandé el whats, y que sí invitada".

"Yo al final del día, esto lo hice por amor a mi mamá, yo invité a todo el mundo, no se vale que por no subirse al barco, luego estés insinuando que no se te convocó, pero, yo lo único que hice fue un homenaje a mi mamá, ya lo que pase alrededor, es problema de la persona", dijo La Pasquel.