Alejandra Espinoza es protagonista de 'Corazón Guerrero' ¡y también maratonista!

A Alejandra Espinoza le llegó su primer protagónico en una telenovela mexicana a sus 34 años; antes, su rostro ya era conocido por ser más conductora que actriz, y por ser la primera mujer en convertirse en Nuestra Belleza Latina. Desde que el productor Salvador Mejía la vio actuando en una película le gustó para que fuera el personaje principal de su nueva telenovela, Corazón guerrero; ella aceptó y de inmediato hizo maletas para mudarse de Miami a la Ciudad de México junto con su esposo e hijo.

Su talento y simpatía han sido su mejor carta de presentación en la televisión de nuestro país, y ya logró meterse a los televidentes en el bolsillo. Es auténtica, hermosa y tiene una sonrisa que derrocha picardía, todas las cualidades para una protagonista de la Fábrica de Sueños.

Tienes una gran pasión por las carreras y los maratones, ¿cómo surge ese gusto? Desde muy pequeña he hecho ejercicio y le tomé mucha pasión a las carreras; en primaria corrí, en secundaria también, luego me retiré por un tiempo, y hace tres años lo retomé. De cumpleaños me regalé hacer un maratón; siempre había querido hacerlo, pero nunca nadie me había querido acompañar y decidí hacerlo sola. Mi primer maratón fue en Los Ángeles, y el segundo en San Francisco; fueron 26 millas (42 Km), y desde que llegué a la Ciudad de México, en enero de este año, he seguido con mi rutina de ejercicios, pero mi rendimiento no es el mismo, porque yo vivo en Miami al nivel del mar, aunque poco a poco me he ido adaptando.

¿Por qué abandonaste las carreras? Cuando uno entra por la puerta de los novios vives la época de otros gustos, te enfocas en otras cosas, y no le di prioridad a mi gusto por las carreras; lo dejé de hacer por unos 10 años aproximadamente, y hace tres años lo retomé, pero en serio, yo soy el tipo de persona que cuando me propongo algo, me enfoco y doy todo lo mejor de mí hasta lograr mis objetivos.

En estos tres años que retomaste la actividad, ¿cuánto has corrido? He corrido dos maratones, un medio maratón y, aunque no siempre tengo oportunidad de salir a correr aquí en la Ciudad de México porque grabo todos los días, normalmente hago unos 13 kilómetros a diario, solita.

¿Qué te da el ejercicio de correr que a lo mejor no te lo da otra disciplina? La familia por parte de mi papá siempre ha sufrido de problemas cardiovasculares, no es esa la razón principal por la que yo comencé a correr, pero mi papá siempre me menciona que le da mucho gusto que haga este tipo de ejercicio porque ayuda a mi salud; él es médico y ha sufrido dos infartos y una cirugía a corazón abierto, y el correr te ayuda principalmente en ese sentido, a fortalecer el sistema cardiovascular. Y más allá de lo físico, esta disciplina me hace sentir muy bien, me da mucha energía. Mucha gente dice que corro demasiado, pero yo me siento incompleta si no lo hago; si en la mañana no corro al menos dos kilómetros, siento que no arranqué el día correctamente.

Es decir que el correr te llena emocionalmente... Totalmente. Correr es como irme a otro lado y distraerme. Me gusta ver, disfrutar el paisaje y estar sola; agarro mis audífonos, coloco la música que más me gusta y salgo a correr.

¿Cómo es tu rutina? Siempre la hago en las mañanas, me levanto alrededor de las 4:30 de la mañana todos los días, y a las 5:00 a.m. ya estoy en el gimnasio; cuando tengo posibilidad de salir a la calle a correr lo hago, y siempre es entre 5:30 a.m. y 6:00 a.m. para ver el amanecer, que me encanta, y es algo de mis cosas favoritas. Lo mejor es que mi esposo y mi hijo han ido entendiendo con el tiempo mi ejercicio. Al principio pensaban que era una obsesión que tenía con correr, pero ya me comprendieron y están conscientes de que es algo que disfruto, y saben que, aunque estemos de viaje, me llevo mis tenis y ropa para correr. No hay nada más hermoso, lo prometo, que correr en una ciudad donde no vives y ver todo completamente vacío en las madrugadas; es cuando realmente aprecias todo.