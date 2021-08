Alejandra Bogue vuelve a la TV como una 'madrota', tras ser víctima de un hacker

Luego de recorrer las calles de México al frente del volante de su taxi y de sufrir el hackeo de su cuenta de Facebook, que era su fuente principal de ingreso, la actriz Alejandra Bogue, famosa por personajes como 'Betty Bo5', renace como el ave Fénix y vuelve a tener oportunidades de trabajo en la televisión.

Pese a las dificultades por las que pasó, La Bogue confiesa a TVyNovelas que los obstáculos que superó le sirvieron para aterrizar los pies en la tierra, reencontrarse consigo misma y quererse más.

Luego de tantas dificultades, protagonizas un capítulo de Esta historia me suena Vol.4… Sí, y eso me tiene muy emocionada y contenta. Estoy en el capítulo cuya canción es La calle de las sirenas, y yo soy doña Chávez, una madre que cuida a las chicas que son trabajadoras sexuales, y básicamente formamos una familia que, a pesar de que no tenemos ningún nexo consanguíneo, somos una familia unida.

¿Qué sentimientos te trajo hacer el capítulo de “La calle de las sirenas”? Cosas bellísimas, porque el personaje es de esas mujeres muy parecidas a mí que tienen un corazón de pollo y tienes que ser fuerte. Hacerlo me era muy fácil porque debes ser siempre simpática, como es La Bogue.

¿Desde cuándo no hacías televisión? Lo que pasa es que he estado yendo y viniendo, pero he estado con proyectos más frecuentes y seguidos desde el año pasado con Te acuerdas de mí, en el que comencé a abrirme nuevamente, porque es muy difícil esta carrera. También estoy en las plataformas digitales y tengo mi canal de YouTube, ahí es donde he estado más en contacto con mi público; eso me gusta mucho, porque fue volver a reconciliarme conmigo y con la artista que soy.

¿A qué se debe que vayas y vengas? Lo que pasa es que hay momentos en que no puedes determinar exactamente lo que funciona y lo que no, en ese momento se había cumplido un ciclo, y la realidad es que si tú no te pones las pilas, nadie te las va a poner; de cierta forma, cuando yo estaba en Telehit estaba cómoda porque me iba bien en el trabajo y económicamente; eso hacía que no buscara más alternativas, pero de igual manera, esta recesión, en la que te tienen que zarandear la alfombra para que te muevas, me gustó mucho porque han sido años de crecimiento conmigo misma, y en los que he podido desarrollarme en las plataformas para no depender de nadie, imagínense cuando no tenía trabajo.

¿Qué te hizo crecer? La vida a veces te orilla, y no te imaginas que tienen que sucederte cosas fatídicas para que te muevas o para que escuches el mensaje que tienes que escuchar. Mentiría si digo cómo lo hice, porque no sé cómo lo hice, pero lo que sí puedo decir es que ahora tengo un poco de claridad y ya no estoy todo el tiempo furiosa conmigo misma. Tan fácil es que los seres humanos seamos agradecidos con nosotros mismos y nuestro entorno, y no lo hacemos.

¿Por qué estabas furiosa contigo misma? Por el hecho de trabajar en algo que no es tu carrera, estuve trabajando de todo menos de actriz; me compré un coche y estuve trabajando de taxista en plataformas de transporte más de un año por necesidad y porque de algo tenía que vivir. A veces, cuando te enfocas en algo y no funciona, no puedes quedarte estancado y debes mirar hacia los lados, y en ese momento a donde fijé la mirada fue para ser taxista y se dio en el acto; no fue difícil, porque me reconocieron, y me dio mucho crecimiento porque me bajó el ego.

¿Hacía falta que te bajaran el ego? Nunca fui de ego atrofiado, pero hay momentos en los que no te das cuenta de que necesitas volver a poner los pies en la tierra, eso me hizo muy bien, porque a partir de esto estoy más contenta conmigo misma.

Y justamente en la pandemia te hackearon tus redes sociales, que eran tu fuente de ingresos... Sí, fue muy triste, me hackearon el Facebook y duré dos meses sin él, que se volvieron en una eternidad porque sí era una fuente de ingreso buena para mí. Me dieron una partida enorme, porque a través de Facebook es donde yo me podía publicitar y ganar dinero; me tronaron, pero lo importante de que te truenen es que te levantes de nuevo.

¿Y cómo te levantaste? ¿Creen que yo me iba a esperar a que me fueran a tocar la puerta? Dije: “de una vez hacemos otra”, y resulta que tenía 150 mil seguidores cuando me la hackearon, y me la regresaron con el doble. A veces piensas que todo está en tu contra, pero no hay mal que por bien no venga.

¿Cómo respondes a quienes te critican? ¡Que Dios los bendiga! Tenemos que ser solidarios nosotros mismos, pero de verdad. No tenemos que adorarnos, pero sí respetarnos.