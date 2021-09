Alejandra Ávalos exige que Anel y los hijos de José José le ofrezcan una disculpa

"Ya estoy harta", dijo Alejandra Ávalos al asegurar que no volverá a hablar de los Sosa Noreña, luego de años en los que apoyó a Sara Salazar y aseguró que Manuel José sí era hijo de José José.

La actriz se enfrascó en una guerra de declaraciones durante años, en los que aseguró que estaba convencida de que fue la mamá de Sarita, y no Anel Noreña, quien rescató al Príncipe de la Canción.

Es por eso que Anel, José Joel y Marisol Sosa no se quedaban callados y le respondían, pero ahora, Alejandra Ávalos les exige una disculpa por dañar su imagen.

"Es impensable todo lo que han hecho en mi contra, es agresivo, violento, de baja categoría, ya mancillaron mucho mi nombre, mi reputación, mi credibilidad, es gente que no me merezco", dijo la actriz.

Aseguró que solo recibió "ofensas y daño moral", por lo que ya quiere detener todo. "Ya quiero que esto se termine, ya me declaré en paz, en diciembre dije que ya no quería hablar de eso y ellos insisten, diciéndome adjetivos descalificativos totales. No quiero hablar de esa familia".

"Ya estoy harta", sentenció, no sin antes pedir que se disculpen con ella: "Primero necesito que ellos den una disculpa pública hacia mi persona, antes que cualquier cosa. Si esto se maneja con una disculpa pública, estoy dispuesta a ceder".

Hablar de José José le costó no solo la guerra con los Noreña, sino un sinfin de críticas del público porque no se dedicaba a su propia carrera. Además enfrentó cuestionamientos por apoyar a Manuel José y la versión de que sí es hijo biológico de José José.

