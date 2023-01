Alejandra Ávalos busca remedio para perder 30 kilos y volver a ser talla 5

Desde hace tres años, Alejandra Ávalos no la ve llegar en asuntos de salud y de peso, “Éste último no por comer pan”, aclara.

En 2020 enfrentó un problema cuya intervención médica, además de llevarla al hospital, le dejó 25 kilos encima porque le aplicaron cortisona. Desde entonces empezó una batalla para bajar de peso; se sometió a una dieta rigurosa, y ahí la llevaba, pero en noviembre pasado se vio obligada a someterse a una nueva intervención quirúrgica de cervicales en la que le colocaron tres prótesis de discos intervertebrales.

Aunque la cirugía fue un éxito, su peso volvió a dispararse al aplicársele de nuevo el citado medicamento, por lo cual retomará la dieta keto, que en principio fue la que le ayudó a desintoxicar sus células; se propone bajar 30 kilos de peso en tres meses.

“Retengo líquidos desde que me aplicaron cortisona por primera vez. Esta ocasión lo volvieron a hacer; me explicó el doctor que no lo podían evitar porque tuve un proceso inflamatorio brutal en el área de la garganta… Y ya sé que, al igual que Angélica María y muchas mujeres que son figuras públicas, que han tenido intervenciones o accidentes y les han aplicado cortisona, lo único que la saca del cuerpo es una dieta cetogénica, porque se abren las células, sale la toxina y junto con eso la grasa y la cortisona. Sólo así logras que tu metabolismo trabaje perfectamente bien y estar en tu peso”, comenta la cantante, quien tras esta última intervención usa collarín, y que sólo puede quitarse para comer, bañarse o actuar.

Aunque para ella es un desafío recuperar la torneada figura que la caracterizó en su juventud, no se dará por vencida; no acepta la imagen que actualmente ve en su espejo. Su rostro luce hinchado en extremo.

“¡No soy yo, no me siento yo! No quiero tener esta condición para toda mi vida, ¡quiero que se vaya! Quiero volver a meterme en mis jeans favoritos, volver a ponerme mi ropa talla cinco. Eso me motiva a comprometerme con la dieta”.

La reciente operación de cervicales y su batalla contra el sobrepeso no son los únicos problemas que Alejandra Ávalos enfrenta en cuestión de salud. “A mediados de diciembre, me dio COVID-19 por segunda ocasión, estuve prácticamente guardada 15 días, casi hasta fin de año, porque me dio laringitis; de hecho, sigo en tratamiento. Sólo tuve calentura, cansancio y escurrimiento nasal; los síntomas fueron más leves que la vez anterior, que me puse mal. Estuve 45 días en cama sin poderme mover”.

Alejandra Ávalos

Para salir rápido de la enfermedad, procura cuidarse mucho: “He estado haciendo vaporizaciones, nebulizaciones y muchos lavados en mis senos paranasales, porque tuve infección en el área de los pómulos. Recién me hicieron unas tomografías, ya tengo cita con mi doctora, y en cualquier momento dejaré las pastillas que estoy tomando”, detalló la cantante, quien no pierde el optimismo y enfoca sus pensamientos y energía en cosas positivas, como su nuevo disco Vivo en el amor, que pronto saldrá a la luz.

