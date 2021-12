Aleida Núñez ya no podrá tener la cita que pactó con Carlos Marín, de Il Divo

Incrédula es como se siente Aleida Núñez por la muerte de Carlos Marín, integrante del cuarteto de ópera Il Divo, quien murió el pasado 19 de diciembre por complicaciones con el coronavirus. En entrevista con TVyNovelas, Aleida, quien tenía una relación de amistad con el cantante, confiesa cuándo fue la última vez que habló con él, y nos revela que habían hecho planes para verse a mediados de enero, cuando el grupo estuviera de gira en nuestro país.

“YO ESTUVE CON ÉL EL DÍA QUE LO VACUNARON”

¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Carlos? La última vez que pude tener contacto con él fue el 18 de noviembre; justamente me comentaba que iba a estar en la Ciudad de México del 9 al 16 de enero, y que le encantaría que nos viéramos. Esa fue la última.

¿Planeaban verse en enero? Por supuesto, él siempre que estaba en la Ciudad de México me avisaba para vernos, platicar, era muy divertido y agradable; también estoy extrañada porque en marzo estuve con él el día que lo vacunaron en la Ciudad de México, y me había comentado que le habían aplicado la vacuna de una sola dosis, pero tú sabes que el COVID-19 no respeta nada.

¿Esa fue la última vez que se vieron físicamente? Sí, nos vimos y platicamos; obviamente lo quise mucho, se queda en mi corazón porque siempre fue muy caballeroso conmigo, muy buena persona. Él estaba lleno de proyectos que quería hacer en México como solista, y estaba muy ilusionado de vivir un tiempo acá.

¿Tuvieron una relación sentimental? Eso no te lo voy a contestar, en su momento se dieron muchas especulaciones; hoy en día lo más importante es que descanse en paz y respetar que él ya no está aquí.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!