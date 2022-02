Aleida Núñez reaparece devastada: Terminó con el 'sugar' y está de luto

Después de un impresionante arreglo de rosas por su cumpleaños y un espectacular viaje a Emiratos Árabes, el romance de Aleida Núñez con su famoso 'sugar' no prosperó. La actriz terminó con el empresario Bubba Sauslbury.

En entrevista para varios medios, la actriz reapareció con un semblante triste, y admitió los motivos por los que está soltera:

"Desafortunadamente la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad si hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir más de cerca, tanto emociones de felicidad o de tristeza y desafortunadamente pues por la distancia a veces eso nos afecta para que pueda haber una conexión cercana".

Pero la tristeza de Aleida va más allá. Está de luto por su perrito 'Bambi'.

"Me dijo el veterinario que su corazón ya no iba a aguantar más, porque ya estaba muy sensible, le habían puesto unos medicamentos para que reaccionara ante esto, pero ya no pudieron hacer nada y tuve yo que tomar la decisión de... pues dormirlo".

Rompió en llanto frente a las cámaras y explicó: "Para mi fue muy fuerte, la verdad, pero le doy gracias a Dios de que me pude despedir de él, que le pude decir gracias. por todo el amor que me dio, la compañía y por ser siempre tan bueno, nunca se me enfermó, nunca fue un perrito que no tuviera salud, siempre me dio muchas alegrías".

Hace unas semanas, Aleida estaba feliz por su romance con el empresario que la llevó de viaje, y hasta compartió su alegría en el programa 'Hoy'.

