Aleida Núñez e Ivonne Montero se abrazan tras pleito, pero aclaran que ni son amigas

Durante la presentación de la obra 'Amor de tres', se enfrentaron cara a cara Aleida Núñez e Ivonne Montero, luego de que una controversia hace unas semanas, cuando a Aleida coronaron como reina del mariachi, pese a que a Ivonne la habían invitado desde antes.

Tras algunos comentarios de Montero, Aleida Núñez llegó sentida y fuera de cámaras le reclamó, aunque Ivonne negó haber hablado mal de ella. Sin embargo, en plena conferencia, la prensa las cuestionó al respecto y tuvieron que hablar.

"En realidad todo lo que se vino gestando a raíz de un mal entendido, de un mal manejo de un evento donde había sido yo invitada. La verdad es que no hay y no tiene por qué afectar. No me gusta hablar de más y nunca he sido una persona de conflicto”, dijo Ivonne.

Aleida fue directa: "Yo a Ivonne la quiero mucho, la conozco hace muchos años. Respeto mucho su carrera, somos profesionales las dos. Independientemente yo te quiero mucho a ti Ivonne y jamás criticaría tu carrera, respeto mucho como te has manejado y saben perfectamente... para los que no tiene conocimiento, saben que el motivo por el que inició esta discusión fue porque a mí por tercera vez me coronaron Reina del Mariachi".

Así que ambas se dieron un abrazo como síntoma de reconciliación.

Sin embargo, más tarde Aleida Núñez habló con la prensa y relató: "Yo soy muy honesta, le dije qué crees, me hicieron llegar el video donde dijiste esto... Lo negó, pero cómo se niega. Yo sí la consideraba mi amiga".

Así que los reporteros le preguntaron a Ivonne si son amigas, algo que rechazó. "Es la verdad, o sea yo tampoco voy a mentir ni voy a embelesar mis palabras para el bien de nadie. Somos compañeras de toda la vida. Somos conocidas, tampoco somos amigas de salir. Somos compañeras, de toda la vida ,Amigas son las que se van al café, al cine y salen con los novios. Ella y yo no somos amigas, somos conocidas de toda la vida. Hoy en día se dice muy fácil 'ay amiga, cómo estás'. Pero el amiga real...".