Aleida Núñez dice que su contenido erótico no cae en la vulgaridad

Con poquitita ropa y mostrando sus prominentes curvas, Aleida Núñez también se suma a la lista de famosas que monetizan a través del contenido exclusivo para adultos en una plataforma digital, pero la actriz prefirió tener su propio portal y no formar parte de la ya conocida OnlyFans, ya que de esta forma tiene un control más seguro de los ingresos que se generan; además, cuenta con más libertad a la hora de subir sus fotos y videos. Desde las grabaciones de la telenovela Corazón guerrero, en la que participa, la artista nos habla sin tapujos sobre este proyecto que eleva la temperatura de los hombres.

“LAS FOTOS NO REBASAN LA LÍNEA DE LA VULGARIDAD”

¿De qué se trata Aleida VIP?

Es una plataforma en la que pueden suscribirse para obtener fotos exclusivas que no han visto en mis redes sociales, y bueno, básicamente son imágenes tomadas en diferentes locaciones, con vestuarios supersensuales, creando siempre conceptos diferentes. La lanzamos en diciembre, y la verdad es que va muy bien, ha tenido muy buena aceptación, comentarios lindos, por eso estamos haciendo una invitación a que participen en el sorteo de una cena conmigo, y serán tres ganadores. También van a poder presenciar una de las sesiones de fotos nuevas, todo esto para consentirlos, porque, finalmente, ellos son seguidores que siempre han estado ahí, son superfieles.

¿Cuáles son las diferencias que tiene esta plataforma con OnlyFans?

Aquí las fotos son supersensuales, pero muy bien cuidadas; sí hay videos, imágenes, aunque no rebasan esa delgada línea de la vulgaridad o el desnudo total. Y como también soy actriz, por medio de las fotos podemos crear historias diferentes, cada vez son conceptos distintos, en locaciones interesantes, espectaculares... Hemos hecho fotos con autos de lujo, en cabañas, y ahora vamos a hacer con helicópteros, con aviones privados. Entonces, sí se invierte mucho en la producción para darles la mejor calidad.

Entonces, ¿no hay ningún contenido sexual?

No, todo es muy sensual, sexy, pero nada más…

¿Cómo es que surgió esta idea de saltar a esta tendencia?

Bueno, la propuesta me la hizo el creador de esta página, y como lo conozco desde hace muchos años, me sentí en confianza, entonces me lo plantearon porque muchos de mis seguidores ya me habían pedido algo así, imágenes un poco más sexys, atrevidas, y fue como me decidí a hacerlo.

“NUNCA HE SIDO ANORÉXICA NI BULÍMICA”

¿Esto ha hecho que te pongas más estricta en tu rutina de ejercicios y alimentación?

Realmente mi cuerpo es del tipo latino, soy voluptuosa, nunca he sido anoréxica, bulímica ni nada de eso. Entonces, siento que ya me conocen, les gusta cómo soy y cómo estoy. Pero eso no quiere decir que vaya a dejar de tener una vida saludable.

¿Este tipo de proyectos no te ha generado roces con tu familia y parejas?

No, para nada; al contrario, a quienes han sido mis parejas les gusta mucho que sea sexy. Yo creo que a todos los hombres les gustan tener a una mujer así, y además, siempre he andado con hombres seguros de sí mismos, que no tienen problema de autoestima, y cuando una está con un hombre que sabe lo que quiere, no hay nada qué temer, porque el romance está basado en el respeto y la confianza.

¿Cada cuánto tiempo renuevas tu contenido en la página?

Casi diario, estamos publicando fotografías nuevas y hacemos sesiones de fotos una vez al mes, con la finalidad de que haya variedad.

¿Qué rutina de belleza compartirías con nuestras lectoras?

Todos los días me tomo un té verde con jengibre natural, y es muy bueno porque estimula el sistema linfático; la verdad es que tampoco me desvelo, al menos que sea por trabajo, shows o llamados de telenovelas, también procuro dormir temprano, eliminar las grasas, la sal, el alcohol y tomar mucha agua.