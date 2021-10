Alec Baldwin y Flavio Peniche: Las similitudes de sus accidentes por armas de utilería

Hollywood se conmocionó luego de que Alec Baldwin disparó arma de utilería en rodaje, que provocó que la directora de fotografía fuera herida y más tarde murió. El director del filme también resultó herido. Algo similar ocurrió en México, con Flavio Peniche.

Ocurrió en 2003, durante la filmación del videohome 'La venganza de la Alacrana', de la saga 'Juana la alacrana'. El hermano de Arturo Peniche detonó una pistola que hirió a un extra conocido como 'El Flaquito', quien finalmente murió.

A Alec y a Flavio les dieron un arma que estaba cargada indebidamente. Lamentablemente, en ambos casos, el balazo ocurrido en plena filmación, hirió hasta provocar la muerte de dos personas. En el caso de Baldwin, murió Halyna Hitchins, la directora de fotografía. En el caso de Peniche, murió el extra Antonio Velasco Gutiérrez.

En el caso de Alec Baldwin, todavía no se presentan cargos en su contra. Por este caso, Flavio Peniche tuvo que pagar fianza y asistir a firmar semanalmente durante más de una década, acusado de homicidio imprudencial. Finalmente, en 2017 fue declarado inocente y actualmente vive en absoluta libertad.

Hace unos meses, relató lo ocurrido en entrevista con Mimí, de Flans: "Entré con un arma larga, y se encasquilló; por la luz, corriendo, me cambiaron el arma y me dieron dos armas. Ellos se encargaron de abastecerlas. Después de este accidente supe que las armas se las habían pedido a los policías. Supuestamente me tenían que dar armas de utilería".

Recordó que tras disparar el arma, "fui a taparle el hoyo del balazo, mi dedo tapaba el hoyo. Pedía una ambulancia, otras personas entraron, a mí me llevaron a lavar las manos, se armó un caos. Todo mundo se fue, yo me quedé en el lugar, yo no tenía por qué irme. Esperé a que llegara la autoridad, me llevaron a hacer exámenes toxicológicos y me llevan al hospital.

"Después de unos minutos, sale un oficial y me dice que está muerto, y siento un calambre desde arriba de la cabeza hasta la planta de los pies. Yo decía 'no puedo vivir con una muerte'". Me dijo el policía 'ahora sí estás detenido'. La primer llamada que hice, me comuniqué con mi hermano. Estuve 24 horas".

Relató que tras diversas irregularidades, se le fijó una fianza. Durante más de una década tuvo que firmar semanalmente ante las autoridades. Ahora dice estar tranquilo: "Ya sé para qué pasó. Estoy muy tranquilo gracias a Dios y la vida tiene que seguir. Tenemos que aprender, te ayudan a salir adelante. Yo gracias a mi esposa empecé a disfrutar la vida, a tener sabiduría para enfrentar las cosas".

Eso sí, lamentó: "Todo mundo huyó cuando no debió huir e hizo malinterpretar las cosas. Justicia solo Dios sabe. Muchos jueces se declararon incompetentes y gracias a la abogada de oficio sacamos adelante esto; jamás les hablaron a los peritos, hicimos todo un trabajo para que esto se acabara si no, todavía seguiría yendo a firmar".

Lo que pasó con Alec Baldwin.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del sheriff del condado de Santa Fe, "parece que la escena que se filmaba contemplaba el uso de una pistola de utilería cuando fue disparada. Los detectives están investigando cómo y qué tipo de proyectil fue disparado".

El director de la película 'Rust', Joel Souza, resultó herido. Baldwin interpreta a 'Harland Rust', un forajido cuyo nieto es acusado de asesinato, pero huyen cuando es sentenciado a la horca.

“Los detalles no están claros por el momento, pero estamos trabajando para saber más y apoyamos una investigación en profundidad de este suceso tan trágico. Es una pérdida inmensa”, aseguró en un comunicado el presidente del Sindicato Internacional de Cinefotógrafos, John Lindley.

El rodaje del filme se suspendió, mientras que aún no se define la situación jurídica de Alec Baldwin.

