¿Alcohol, mujeres y drogas? La verdad que reveló Mario Bezares sobre Paco Stanley

La relación de Mario Bezares con Paco Stanley fue tan estrecha que cada vez que es difícil hablar de uno sin hacer referencia al otro. En este aniversario luctuoso de Stanley (ya se cumplieron 23 años de su trágico asesinato) resurgió la entrevista en la que Bezares contó cómo era la vida de excesos de ambos en el momento más alto de su popularidad.

"Comienza la fiesta en el momento en el que tenemos éxito con el programa, en el momento en que tenemos cualquier cantidad de menciones (publicitarias) en vivo. Yo iba con mis suegros y era impresionante la cantidad de gente que me pedía autógrafos, yo me tenía que meter a tiendas para que me dejaran en paz porque era impresionante", contó Bezares en una entrevista con Yordi Rosado en 2021.

Efectivamente, Stanley y Bezares se convirtieron en las figuras más famosas de la televisión durante la década de los noventa. Esa carrera en constante ascenso solo pudo detenerse con el asesinato de Paco, sucedido el 7 de junio de 1999, a la salida de un restaurante de Periférico.

Mario cuenta que "la fiesta" comenzaba desde temprano y era diario. "Nos íbamos a desayunar el lunes y ahí, una chelita, dos chelitas. Nos íbamos a la oficina y a las dos de la tarde nos íbamos a comer. Ahí un martini, yo, un martini seco, él, dulce. Comíamos y una chelita y un anís. Luego un güisquito, cuatro güisquitos... eso en el restaurante. Camino a la oficina ya íbamos prendidones y Paco hablaba para pedir unas botellas".

En su relato, Mario Bezares cuenta que eso sucedía todos los días, excepto los domingos. "Teníamos que atender a la familia", dice el conductor.

Recuerda también que su relación con Paco se hizo todavía más estrecha cuando se convirtió en su director de cabecera. "Nadie más que yo lo dirigía en eventos, programas, en teatro".

Cuenta que ni siquiera se detenían a preguntarse cuánto iba a cobrar Bezares en los proyectos. "Él me daba una bolsa con mi pago y yo la tomaba. Me decía '¿no lo vas a contar?' Yo le respondía que no. '¿Y si te robo?', me preguntaba. Ah, pues es tu problema, le decía yo".

En ese contexto, la fiesta de Mario y Paco seguía en la oficina, en donde bebían de las botellas que Paco pedía. "Hasta que nos daban las cuatro de la mañana. Y entonces decíamos 'pues vamos a desayunar'. Ahí empezaba otra vez".

Al preguntarle si también consumían drogas, Bezares confesó: "Muy de vez en cuando. El chiste ahí era tomar... ya cuando estábamos muy mal, pues órale, un chiqutín para alivianarte".

"¿Y qué tomaban?", preguntó Yordi. Bezares respondió: "De todo, hasta el pulso".

Respecto a los romances, Mario asegura que no eran mujeriegos como supone la gente. "Paco un poquito, pero no lo que se piensa".