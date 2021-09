Alberto Peláez y su vida como corresponsal de guerra: "¡Vives con miedo!"

Ha sido testigo de 19 guerras, estando, incluso, al borde la muerte en muchas ocasiones. Sin embargo, el periodista, escritor y corresponsal de combates Alberto Peláez nunca ha perdido su pasión por el oficio, pues el querer informar le ha ayudado a controlar el miedo, manteniéndose de pie. En entrevista con TVyNovelas nos cuenta cómo ha vivido estos difíciles enfrentamientos.

¿Qué lección de vida te ha dejado ser corresponsal de guerra? Muchas, pero entre ellas, entender que con tan poco se puede vivir bien, si uno se compara con un pobre niño de Ruanda, un somalí o un afgano, por ejemplo. Somos auténticos privilegiados.

¿Qué cobertura se te ha dificultado más? Todas han sido lo suficientemente difíciles para intentar reponerte una y otra vez; algunas, como la que hice en Mogadiscio, que es la capital de Somalia; o en Goma, una ciudad de la República Democrática del Congo, que son lugares perdidos de la mano de Dios y que regularmente nadie sabe dónde están. Todas se me han complicado desde el punto de vista humanitario, porque al final, los periodistas somos personas que tenemos corazón, alma y espíritu, y a veces es muy difícil poder disgregar lo que es meramente la información, sacar el trabajo adelante, porque estás viendo la desgracia del ser humano y las tragedias que conlleva una guerra.

¿Has sentido miedo? Muchas veces; creo que más bien la pregunta sería: “¿Cuándo no he sentido miedo?”. Y no es que sintiera miedo, ¡vives con miedo!, lo tienes como compañero de viaje todo el tiempo, pero más vale sentirlo y tenerle respeto a ese sentimiento, y también al horror de la guerra, porque si lo pierdes y dejas de tenerlo, pierdes la distancia que existe con la guerra, y ahí es cuando hay muchas posibilidades de que te peguen un tiro y mueras.

¿Cómo manejabas el miedo cuando tenías que informar lo que estaba sucediendo o hacer un enlace? Creo que es gracias al amor que le tengo a mi profesión. Había veces que todo se descontrolaba, porque sencillamente cuando uno ve que su vida está tan al límite, te asomas al precipicio y no puedes manejar el miedo, pero creo que el mejor antídoto es el amor a lo que uno hace.

¿Recuerdas cómo fue una de esas veces que sentiste tu vida al límite? Sí, en una ocasión, en Sarajevo (capital de Bosnia y Herzegovina) que es una ciudad peligrosísima, estaba con mi camarógrafo, eran las como las 6 de la tarde y había toque de queda; había muchas explosiones, y nos encontramos con unos colegas que iban a grabar el puente de Francisco Fernando (Puente Latino, en el lado norte del puente se produjo en 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavrilo Princip), y nos fuimos por un bulevar que era muy grande y extenso. Por ahí estaban permanentemente los francotiradores; de repente cayeron unas bombas, paramos, nos encontramos a una mujer, quien después fue nuestra traductora porque hablaba muy bien inglés, ella nos invitó a su casa, llegamos y sacó una botella de whisky para brindar, en ese momento empezó a caer una lluvia de granadas de mortero como no se pueden imaginar, y salimos corriendo.

¿Qué pasó después? Le dije a Juan, mi camarógrafo, que grabara todo, y llegamos a una cocina; de repente cayó un mortero, luego otro más cerca, y yo, por el miedo, le dije que iba a cerrar. Me encontré tres esquirlas de mortero; si yo no cierro, me hubieran dado en la cabeza y a Juan en el estómago, ¡nos hubieran matado!

¿Qué pasaba por tu mente después de una cobertura tan peligrosa? Cuando llegas a tu cama piensas en lo que has vivido. Cuando llegaba a la “civilización” me sorprendía cuando veía los semáforos, ¡que la gente los respetaba!, ¡que había teléfonos celulares!

