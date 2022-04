Alberto Peláez ahora se mete en la cama con los famosos y en exclusiva dice cómo lo logra

Con 20 coberturas de guerra en distintos puntos del orbe, Alberto Peláez se pone en manos de su esposa, Mónica Arredondo, quien será su socia en un “proyecto escandaloso” que marcará una pauta importante en la carrera del periodista español. El corresponsal de guerra invadirá ahora la zona más íntima de los famosos: su cama, donde hablará con ellos, rodeado solamente de almohadas, sábanas y la confianza labrada a lo largo de su carrera.

En redes sociales dicen que eres el mejor corresponsal de guerra que ha tenido México... Siempre fui muy trabajador y un amante del periodismo, porque tampoco sé hacer mayor cosa; mi padre, quien también era periodista, me tenía motivado a esto desde que yo tenía cinco o seis añitos. Alguna vez le pregunté qué era lo que él hacía, y me respondió que contaba cuentos, pero cuentos que son reales.

Cuéntanos, ¿cómo está eso de que irás a la cama con famosos? Fue idea de Mónica, mi esposa; me sugirió que abriera un canal de YouTube donde pudiera compartir entrevistas con personas interesantes; se hacen con el entrevistado, en su cama, ese lugar donde duerme, piensa, toma decisiones o simplemente hace el amor. Me pareció buena idea, y soy sincero, pensé que nadie iba a querer. ¿Y quisieron? Sí, estoy muy sorprendido porque sí quisieron; además, me dicen que aceptan hacerlo porque soy un tipo serio, y yo agradezco mucho la confianza que me tienen.

¿Quién fue el primero en disponer su cama? Genoveva Casanova, una jet set; además de ser una mujer muy profunda que escribe muy bien, la entrevista está interesante. Luego, Rafa Márquez y su esposa, Lucero... Honestamente lo digo, no habrá manera de que no haga periodismo serio. Claro, es más heterodoxo y mi manera de entrevistar es seria; si ellos quieren hablarme de sexo, ya está; sin embargo, yo pregunto desde la vía del respeto siempre.

¿A quién no entrevistarías? Sé que este programa no será para todos, porque hay cosas en las que yo estoy en contra; así me lo enseñaron, porque tengo valores y una hija, y en la vida no todo vale. Siempre hay límites que no puedes pasar; es como robar: no se puede robar y ya está. Yo no voy a permitir que ocurran cosas, y por supuesto que no voy a contribuir en promocionarlo.

¿Te preocupan los likes y la necesidad de los nuevos periodistas? Ahora todo sucede con mucha rapidez; sin embargo, los likes no representan nada en la experiencia de un periodista ni en su periodismo. Hay personas valiosas, como Chumel; sin embargo, he visto cosas que sobrepasan a cualquiera, como enseñar a alguien a vomitar para poder ingerir más comida, o cómo hacer para ligar a alguna chica.