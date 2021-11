Albertano está muy consternado por el grave problema de salud de Carmen Salinas

La noticia de la hospitalización de Carmen Salinas luego de sufrir un derrame cerebral tomó por sorpresa a todo México, y a Ariel Miramontes lo dejó consternado en medio de las grabaciones de su nueva serie 'Albertano contra los Monstruos'.

En entrevistas con el programa 'Hoy' y Televisa Espectáculos, el actor se mostró muy cabizbajo sobre el tema de salud de Carmelita, quien al parecer tuvo un daño irreparable, por lo que temen que no pueda regresar del coma.

"Ella me trata como si fuera mi madre, siempre me está apoyando, le tengo mucho aprecio. Estoy muy conmovido y este día le voy a dedicar, con todo el corazón, mi trabajo", dijo conmovido.

"Fue quien me dio una oportunidad sin yo conocerla. Me habló por teléfono un día, y me preguntó si quería ser 'La Bugambilia' en 'Aventurera'. Ella me apoyó todo el tiempo", recordó sobre uno de los tantos momentos de generosidad que tuvo Carmen Salinas con él, aunque recordó que así es ella con todos los compañeros.

Así que ahora dice: "Yo lo que quiero es invitar a todas las personas a que hagamos una oración por Carmelita. Carmelita es una persona que ha ayudado a mucha gente. No solamente conmigo, saluda desde que llega al de intendencia, a la afanadora, a los camarógrafos, al productor..."

"Es una mujer muy linda, muy cariñosa, a la cual le tengo mucho cariño, no solamente por el compañerismo, sino que hemos hecho una bonita amistad", dijo Albertano casi al borde del llanto.

"Carmen Salinas es un personaje fundamental en el medio del espectáculo. Desde que me enteré, ha sido complicado poder estar concentrado en las grabaciones y Rafael Perrín fue quien me comentó que le dedicamos este día de trabajo a ella, y así es", aseguró Ariel Miramontes, quien trabajó con Carmen en la serie 'Nosotros los guapos'.

