Alan Estrada trajo IMÁGENES 4K de los restos del TITANIC y dice si ahora viajará al espacio

Lo intentó un año anterior pero el momento en el que Alan Estrada pudo llegar a los restos del Titanic fue el 3 de julio de 2022, y se convirtió en el primer mexicano en lograr tal hazaña tras pagar un par de millones de pesos mexicanos.

El actor y productor teatral compartió su experiencia en su canal de YouTube Alanxelmundo, donde en una serie de videos documentó el viaje al Atlántico en busca de los restos del famoso naufragio, inmortalizado en el cine con filmes como el de James Cameron en 1997.

Alan se sumergió en una expedición que bajó a 3 mil 800 metros de profundidad hasta encontrar los restos del Titanic, que presentó con imágenes 4K en su canal de YouTube. Sin embargo, el viajero pasó un trago amargo con la compañía OceanGate Expeditions que no le proporcionó el material de una cámara que él mismo instaló.

Sin embargo, con ayuda de quienes viajaron con él, más su propio material, pudo traernos imágenes que pocas personas en el mundo han podido ver en vivo. Honesto como siempre, Alan recomienda a los turistas que puedan pagar la cuota actual de alrededor de 5 millones de pesos, que esperen "un par de años para que la empresa mejore el servicio al cliente, hay muchos ajustes, esperaría a que la experiencia mejore".

Alan contó en conferencia de prensa: "Me impactó la proa… nunca había pensado en las personas que construyeron el barco y lo que debieron haber sentido que algo que construyeron fallara...". En su video, termina visitando el cementerio donde reposan varias de las víctimas del naufragio: "Decidí terminar mi video en el lugar donde llevaron los cuerpos que se pudieron rescatar y donde están enterrados, hay tres cementerios con espacios donde enterraron a los fallecidos".

Sin embargo, Alan no repetiría la experiencia de visitar el Titanic: "Es algo que ya hice, me gustó, tomé mis riesgos, estaba muy nervioso, estresado, y no, no hay necesidad de regresar. Me despedí, agradecí a Dios por la experiencia, por ser una de las 200 personas que han podido bajar".

Y sobre si el siguiente paso para su canal es viajar al espacio, respondió: "No lo sé, después de esta experiencia debajo del océano este rollo experimental aún hay mucho qué trabajar, espero poder vivir muchos años más... Sí quisiera que mi dinero valga la pena. En ambos casos -por ahora- se paga por ser de los primeros. No lo descarto pero no es algo que tenga hoy por hoy presente".

Alan también reflexionó sobre el peligro que fue descender al fondo del océano, y se cuestionó "Si valía la pena arriesgarme tanto por documentarlo, y hoy creo que no tanto. Estoy en un momento de mi vida muy pleno donde me gustaría arriesgar menos, no estoy seguro de que me volvería a arriesgar".

"Cuando escuché que esto era una posibilidad, por la pandemia y todo los que nos cuestionamos fue algo que influyó muchísimo... La fragilidad de la vida, hacer algo que me haga sentir vivo, por eso decidí hacer algo tan atrevido", dijo sobre su decisión de visitar el Titanic.