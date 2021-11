Alan Estrada falló como concursante en '¿Quién es la máscara?', pero como conductor llegará a la final

Interpretando a un tierno Jalapeño, Alan Estrada participó en la segunda temporada de ¿Quién es la máscara?, quedando eliminado en el sexto programa luego de cuatro apariciones en las que confundió a la audiencia bailando y cantando en el escenario de Televisa.

En ese entonces, el actor y cantante, que ha logrado diversificar su carrera en YouTube y en las redes sociales como influencer de viajes, aseguró que le hubiese gustado llegar a la final del formato que produce Miguel Ángel Fox, pues aún tenía mucho por mostrar. Un año después, el artista regresó al show, pero como coconductor, un puesto que le permitirá sacarse la espinita y llegar, de otra forma, a una gran final que promete sorprender a los mexicanos.

De este nuevo reto en la pantalla y de cómo ha hecho para no interrumpir su agenda viajera nos habla en entrevista el recordado protagonista del musical Hoy no me puedo levantar en su edición 2006.

¿Qué tipo de reto ha representado para ti este programa? Me ha emocionado mucho porque sé cuánto le gusta el programa al público, y porque no es un secreto que esta temporada ha estado bien padre. Es que cada vez que salían los personajes al escenario, sobre todo en las tres primeras emisiones, que era la presentación, siento que se volvía un momento muy emocionante, entonces, me encanta formar parte de esta familia, aún con mi participación, que no es tan grande como la de los investigadores o la de Adrián. Creo que este año me han permitido involucrarme con otros aspectos que antes no sucedía, ya que ahora aparezco en las cápsulas de las pistas que dan los personajes; al final del show tenemos una dinámica nueva con cada una de las figuras que salen, entonces, me siento muy afortunado.

¿Te has llegado a sorprender igual que el público? Me he sorprendido con algunas celebridades porque no esperaba que fueran ellas; al final, nunca adiviné, y me causó impacto ver que estaban en el programa. Desde que pude participar como Jalapeño, quedé sorprendido con la calidad, el diseño y la ejecución de los personajes. Incluso pienso que debería haber una gira por todo México para que la gente los pudiera ver de cerca, para que vean el material, el cuidado, porque, de verdad, es increíble el trabajo de los encargados de vestuario; este año ya pudieron ver que hay unos gigantescos, que pesan muchísimo, por eso los admiro tanto.

De los personajes que ya han salido, ¿cuál te impactó? Sirena (Lorena Herrera) me sorprendió mucho, no pensé que fuera ella, dije miles de nombres en mi cabeza, y cuando se quitó la máscara no lo podía creer. La aplaudí porque siento que lo hizo increíble y jugó muy bien. Creo que de todos, ella fue la que más me impactó porque ninguno le atinó.

Entre los investigadores, ¿sigue siendo Carlos Rivera el que más acierta? Yo creo que están muy bien elegidos los investigadores, porque cada uno de ellos abarca un rubro distinto y una generación diferente, entonces, son atinados cada uno de ellos, pero con algunos personajes, hay veces que uno no le atina, pero el otro sí, y por eso pienso que está muy bien equilibrado el panel, aunque admito que sí es cierto que Carlos tiene algo que lo hace llegar a esos lugares inimaginables, pero este año, cada uno de los investigadores explica mejor las razones por las que creen que cierta celebridad es la que esconde su identidad.

¿No te quedó la espinita de llegar a una final con Jalapeño? Pues ya llegué a una final (risas), aunque como coconductor. Por supuesto que me hubiera gustado estar más tiempo en ¿Quién es la máscara?, pero creo que me fui con la satisfacción de haber jugado, de divertirme, porque no es una competencia, no se trata de quién canta mejor, de quién es más famoso o popular ni de quién es más joven. En el formato hay una mezcla de azar y de encantamiento por parte de los personajes; a veces hay unos que salen por una serie de eventos desafortunados, y no necesariamente porque estén haciendo un mal desempeño. Este año, en particular, el público no quería que se fuera ninguno, pero así es el programa.

¿Cómo haces para viajar por el mundo y grabar un programa en Televisa? No sé. La verdad es que llevo dos meses sin un día libre, pero trato de combinar. La producción conocía mis compromisos desde que acepté, y afortunadamente hemos tenido la oportunidad de mezclar las cosas sin que se entorpezcan tanto.

¿Cuáles viajes te faltan este año? Me falta un par de viajes por México; no soy mucho de hablar de mis viajes futuros porque la pandemia nos ha enseñado que pueden no hacerse, entonces casi siempre comparto las experiencias de las aventuras recientes. Hace poco estuve en el 50 aniversario de Walt Disney World, que estuvo increíble, y tuve la fortuna de colaborar con ellos porque siempre me invitan, y este 2021 he viajado mucho por México, lo que nos ha traído muy buenos resultados.

