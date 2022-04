¡Al quirófano! Omar Fierro se someterá a una delicada operación y revela: “Necesito una prótesis"

Este año ha sido de mucho trabajo para Omar Fierro, quien interpretó espléndidamente al villano de la telenovela Mi fortuna es amarte y, a la par, se integró al elenco base de Como dice el dicho, donde da vida actualmente a Pedro, el socio de don Tomás (Sergio Corona) en la cafetería más famosa de México. Con tanto acelere, el actor confió a TVyNovelas que no ha tenido tiempo de atender su salud, pero ahora las cosas se han ido acomodando y ya se encuentra preparando todo para entrar de nueva cuenta al quirófano.

Este 2022 no has dejado de trabajar… Así es, y estoy muy contento, sobre todo después del exitazo de la telenovela (Mi fortuna es amarte), en la que hice un personaje maravilloso, un villano que ya desde hace un buen rato no hacía.

¿Te gusta ser el malo de la historia? Lo que pasa es que haces muchas cosas que no harías en la vida real, entonces piensas: “¿De verdad voy a robar esto? ¿En serio voy a agarrar un arma?... Y esa parte la disfruto mucho; pero también me gusta el contraste, como el personaje que hago en Como dice el dicho, ese se parece más a mí, aunque cada uno tiene su encanto.

Por cierto, ¿cómo estás de salud? ¿Cuándo te operan? Justo ando viendo, creo que me opero en unos días, tengo que ver con mi doctor cómo va a estar lo de la rodilla y lo de mi tobillo para ya quedar a todo dar.

¿Qué te pasó exactamente? El tobillo derecho lo tengo tronado, y en la rodilla izquierda ya llevo tres operaciones; ha sido tremendo, me la partí a la mitad cuando tenía 16 años.

¡Cómo crees! ¿Por qué? Lo que pasa es que jugaba americano y toda la vida me di de golpes: hice artes marciales, practiqué raquetbol, tenis, squash… Entonces, la rodilla, con mi peso encima todo el tiempo, ¡está cañón! Además, he seguido haciendo ejercicio, trabajando y haciendo varias cosas, pero ahora sí ya toca operarme.

¿La cirugía es delicada? ¿Qué te dicen los doctores? Pues necesito una prótesis, me tienen que quitar la rodilla y ponerme otra nueva, entonces sí está difícil, pero vamos a darle y sacar esto adelante.

¿Tienes miedo? No, porque ya llevo varias cirugías y he estado en muletas no sé cuántas veces, entonces ya lo que toque, porque de plano hay días que me duele mucho la rodilla.

¿Por qué habías aplazado tanto tiempo la intervención? Precisamente por la chamba. Bendito Dios hay mucho trabajo, pero ya hablé con Genoveva Martínez (productora de Como dice el dicho) para ver la posibilidad de incluir esta intervención en una de las historias; es decir, si voy a estar cojeando, que sepan que fue porque me torcí la pata y que se vea normal.

Por otro lado, ¿cómo vas en tu proceso de pérdida de peso? ¡Muy bien! Como lo que debo comer, hago ejercicio: bicicleta, elíptica, un poco de pesas, y me tomo unas pastillas para ir más al baño, ya con eso tengo y estoy superbién.

¿Cuántos kilos pesabas y cuántos has bajado? Pesaba muchos (risas), y he bajado como 20 kilos, lo importante es que ahí la llevo.