Al morir, Diego Verdaguer dejó inconcluso un dueto; su hija Ana Victoria por fin lo terminó

“Ay papá, papá, hoy entiendo lo que es la nostalgia”. Con esta emotiva frase, Ana Victoria recuerda a Diego Verdaguer ahora que finalmente ha encontrado las fuerzas suficientes para terminar un dueto para el cual su papá había dejado la voz grabada desde diciembre, poco antes de su muerte.

“Sin saber que la vida nos separaría inesperadamente, desde hace muchos años pienso que él me fue preparando, me fue involucrando en todos los aspectos de su mundo, desde cómo llevar sus negocios hasta cómo producir un buen espectáculo”, dice Ana Victoria ahora que se cumplen ocho meses del fallecimiento del cantante, conocido como el argentino más mexicano.

Nacido en Argentina, efectivamente Verdaguer mostró por México un inusual cariño y muestra de ello es que hizo de nuestro país su lugar de residencia por muchos años.

El 27 de enero de este año, Diego Verdaguer murió luego de estar varios días en el hospital a causa del Covid.

Poco antes de morir había grabado la voz de “Pídeme”, que estaba planeado para ser un dueto con su hija Ana Victoria.

“Él dejó grabada su voz desde diciembre, después se atravesaron momentos muy difíciles y fue en julio cuando yo tuve las fuerzas para imprimir la mía, a partir de ese momento no paré, ésta es mi manera de decirle que no lo olvido y que nunca lo dejaré de amar”.

El dueto se lanza mañana viernes es un tema compuesto por Diego Verdaguer; fue un éxito en su momento, pero, asegura Ana Victoria, es ahora cuando definitivamente escucharemos su mejor versión a través de este dueto hecho por dos grandes artistas, pero sobre todo a través de dos personas que entonaron cada frase con la emoción de un cariño absoluto.

“Añoro sentarme a cantar a su lado, oler su aroma, escuchar su voz, las frases tan lindas que decía y como creaba algo maravilloso… por eso decidí lanzar el dueto de 'Pídeme'. Siempre me gustó esta canción y me pareció que los sentimientos que describe se pueden aplicar a una relación de padre e hija, le dimos un tono y sentido especial con ese fin, es una nueva visión que antes no se había manejado”.

Te recomendamos:

Diego Verdaguer y Amanda Miguel: Más de 46 años de amor que solo la muerte pudo separar

Estas fueron las últimas palabras de Diego Verdaguer para Amanda Miguel

FOTOS: Así fue la última Navidad de Diego Verdaguer