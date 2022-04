Al mexicano no le gusta que la gente se supere: Sofía Niño de Rivera habla del "sueldo de 30 mil pesos"

Sofía Niño de Rivera no se arrepiente de lo que dijo sobre el sueldo que recibía cuando trabajaba en publicidad.

Sofía actualmente es standupera, profesión a la que se dedica después de que efectivamente renunció a su trabajo publicitario bajo el argumento de que es muy mal pagado.

“Las agencias de publicidad pagan terrible, yo acababa ganando 30 mil pesos al mes a los 28 años. Yo para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista”, dijo Sofía Niño de Rivera en el podcast Dementes.

La declaración fue muy criticada por considerar que era exagerado quejarse de un salario con esa cantidad.

“Vas a hacer llorar a los que ganan 12 mil pesos”, fue uno de los comentarios en redes sociales.

Este fin de semana, la comediante retomó el tema en la entrevista con Yordi Rosado, en donde comenzó por explicar que cada vez que se ve involucrada en una polémica, lo primero que hace es reflexionar para decidir si se equivocó o no.

"Depende mucho de cómo te agarran, si me agarran en un buen día donde estoy segura de mí misma, donde sé quién soy, no tengo ningún problema. Lo primero que hago siempre es ver si sí la regué, si hago algo polémico digo: '¿la regaste o no?'”.

En el caso del sueldo de 30 mil pesos, Sofía dice todavía piensa que no fue un comentario ofensivo y que las críticas demuestran un problema muy arraigado en la forma de ser del mexicano.

“Me critican porque quería superarme como persona y profesional. Yo nunca dije 'mi miserable sueldo de 30 mil pesos’, yo nunca dije que era un sueldito asqueroso, lo que hicieron fue tergiversar todas mis palabras", explicó la comediante.

Recalcó que su comentario se refería a una experiencia personal y que no era una generalización, sino la historia de cómo logró cambiar su vida.

“Yo llevaba 7 años en publicidad. Tenía universidad, años de experiencia en el trabajo para que yo ganara más de 30 mil pesos a mis 28 años hubieran tenido que pasar otros 7 años. Si yo quiero tener una familia o si yo quiero tener un departamento más grande o tener más cosas, quería ganar más dinero, además me fui a ganar menos dinero porque renuncié y empecé a ganar cero, pero lo preferí a seguir en una industria subsidiada con que no te pagan las horas extras, que no te valoran”.

En ese sentido, Sofía está convencida de que no dijo una barbaridad y que quienes la criticaron lo hicieron por razones claras.

“¿No puedes hablar nunca de dinero porque hay gente que gana menos que tú? También hay gente que gana más que yo. El problema del mexicano y el latino es que no les gusta que la gente se supere, no les gusta que si no vienes de cero crees algo. No les gusta que una mujer hable de éxito”.

La comediante explicó que desde su punto de vista, ella representa muchas cosas sobre las que la sociedad no se ha puesto de acuerdo, por lo que es "muy difícil no ofender a alguien". "Yo ya me cansé de tratar, ya no intento", remató.