Al interior del departamento de Luciano, el hijo de Lety Calderón

Desde hace meses ya sabíamos que Luciano Collado anhelaba con independizarse y cada vez está más cercano el día para que su madre, Leticia Calderón, lo deje volar con sus propias alas.

La actriz lo ha apoyado para seguir estudiando una carrera universitaria, de gastronomía, además de que lo impulsa para vivir solo, como él tanto ha soñado. En entrevista exclusiva con 'Al rojo vivo' de Telemundo, madre e hijo mostraron el departamento que ya está listo para Luciano.

"Desde niño quise vivir solo, y hoy, estoy listo para cumplir este sueño", le dijo Luciano a la periodista Magaly Ayala.

En tanto, la actriz comentó que confía en su hijo: "Todavía no ha llegado el día pero lo estamos preparando para eso, por eso compré este departamento; si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado. Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo.

Luciano sabe cómo ser autosuficiente.

"Eres un águila, no un pajarito", le dice la orgullosa madre a su hijo. También resaltó que Luciano quiere salir adelante pese a todo, mientras que "hay gente que tiene todas las posibilidades y no las aprovecha".

El departamento donde vivirá Luciano es parte de un enorme desarrollo inmobiliario con todas las comodidades y servicios al alcance. Luciano podrá disfrutar de seguridad al interior y algunas amenidades.

El desarrollo cuenta con varias amenidades como salón de juegos para adultos.

Cuenta con gimnasio y área de pesas.

