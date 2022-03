Al interior de la residencia tipo Kardashian de Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Poncho de Nigris celebró su cumpleaños número 46 tras convertirse en un influencer y padre de familia luego de años en los que lo rodeó el escándalo que incluía hasta a Irma Serrano 'La Tigresa'. Pero junto a Marcela Mistral, ha formado una familia que está a punto de crecer, con la llegada Antonio de Nigris.

El presentador se ha tomado tan en serio su faceta de influencer, que hasta su canal de YouTube se llama "Keeping Up Con Los Denigris", en clara referencia a "Keeping Up with the Kardashians". Así que desde hace un tiempo, cada uno de sus pasos ha quedado grabado ante las cámaras, incluida la intimidad de su hogar.

Radica en Monterrey, Nuevo León, y se nota que su casa cumple con la función de dar un hogar a sus pequeños hijos, con amplios jardines, una alberca, espacios de juegos y hasta un gimnasio. Pero al estilo Kardashian, en esa casa todo se graba.

Desde la entrada, se nota que Poncho no escatimó en gastos para conseguir la casa de sus sueños.

Para el canal de YouTube Eligiendo tu hogar con Elsa Verónica, Marcela Mistral abrió las puertas de su casa en mayo de 2019. Mostró la decoración que tenían en aquel entonces, donde destacaba una sala negra; ya pasó el tiempo y esa sala dejó de estar, pero te la presentamos para que notes el antes y después.

Así era el recibidor de la casa.

Ahora el recibidor tiene una sala gris y otros cuadros.

"Teníamos una sala blanca, era de mi marido de soltero, pero dije 'bye'. Pero yo dije que sala negra porque no se va a ensuciar, además de los contrastes de colores", contó Marcela en 2019. Pero para 2021 ya la habían cambiado.

Así era su sala negra.

Ahora es gris y tiene otros muebles.

La mesa de centro es más pequeña y contrastan dos sillones individuales.

Desde el acceso a las recámaras, así luce la sala...

En la azotea, antes estaba una terraza, pero luego la transformaron en un gimnasio.

La azotea pasó de esto...

... A esto.

Era imprescindible un espacio para hacer reuniones con carne asada. Detrás de la barra, hay un asador argentino.

Desde arriba así luce el jardín, con pasto sintético.

Toda la decoración es al gusto de Poncho de Nigris.

La recámara de Poncho sigue con la misma tendencia de colores oscuros...

