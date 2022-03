Al interior de la residencia de Talina Fernández que ella misma pagó

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO. Desde hace cuatro décadas, Talina Fernández goza de una hermosa casa llena de historia, anécdotas, recuerdos y muchos detalles que exhiben su personalidad llena de cultura.

Con 77 años, Talina Fernández suma ya 52 de carrera, combinando el periodismo de investigación con la actuación y la responsabilidad de ser una líder de opinión veraz y encaminada al crecimiento personal.

Lucen sus cuadros, autorretratos y las imágenes que recuerdan a su amada Mariana Levy. "Esta casa la construí con mi dinero, no hubo ningún señor acaudalado que llegara y me construyera una casa, eso no pasó", ha dicho la actriz.

La dama del buen decir posee un costoso cisne que Emilio Azcárraga Mismo le obsequió. "Es finísimo, carísimo, elegantísimo; es de Gucci", ha confirmado.

“Un novio me dijo que mi casa es un tiradero muy bien acomodado, pero cada cuadro, cada objeto tiene una historia de amor, de algún amigo, alguna amiga, de algún viaje en el que intercambié, sin hablar el idioma, emociones con la gente”, contó la actriz a la revista Hola.

Este mes 2022, hablamos con la presentadora en exclusiva...

¿Cómo la ha tratado la pandemia? ¿Todo bien?

Sí, me ha permitido seguir trabajando con cubrebocas. Nunca salgo después de llegar de trabajar del programa Sale el sol, siempre me encierro en mi casa y no me expongo a multitudes; incluso lo hago desde antes de la pandemia, me engento muy fácil. He tenido 52 años de “fama”, por lo que es complicado hasta comer; al primer bocado siempre hay alguien que pide una foto o un saludo. Generalmente voy a lugares chiquititos. Además, ahora estoy medio sorda, y bueno... De alguna manera, al final de tu vida todo se acomoda. Eso fue herencia de mi papá; le decían “El sordo Fernández”.

¿Lo sobrellevaba bien?

Sí. Mi papá tenía un aparato con el que podía bajar el volumen; lo hacía en las reuniones... De repente veía que se tocaba la oreja y sonreía, y cómo no, ¡ya no escuchaba nada! Estaba encantado. Ahora mi hijo Patricio se tatuó en una oreja “Blah, blah, blah...”; como que de ese lado oye puras tarugadas, y en la otra, notas musicales donde escucha música.