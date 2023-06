Al interior de la increíble casa de Jaime Maussan: una residencia de otro mundo

En 1991 construyó su espectacular residencia que consta de seis casas conectadas por túneles. "Es un ejemplo que quiero que se repita en todas partes. Es una manera de no afectar a la naturaleza. Aquí no se tiró ni un solo árbol", dijo el periodista.

Alberto Peláez presentó una entrevista e imágenes al interior de la casa de Jaime Maussan. En su canal de YouTube se puede disfrutar de la charla completa y más detalles del lugar, que incluyen piezas arqueológicas que Jaime planea regalar a México.

"Yo tenía esta idea de tener una casa subterránea, tenía un libro de la Universidad de Minnessota, y un día en una juerga, le dije a un amigo y a las 2 semanas viene una persona y dice 'señor Jaime, hay unos señores haciendo un hoyo detrás de su casa', ¿cuánto me va a costar? Me pareció exagerado, pero no sé cómo seguí adelante y ahora vas a ver el resultado de 30 años de trabajo", explicó.