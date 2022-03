Al interior de la casa en Acapulco de Jorge Ortiz de Pinedo (FOTOS)

Una rica carne asada fue el platillo que Jorge Ortíz de Pinedo escogió para celebrar sus 74 años acompañado de su esposa, Gabriela; sus hijos, Óscar, Pedro, Mariana, Jesús y Santiago; sus nueras Andrea y Mely, y sus nietos Marian, Helena, Paula, Alexa, Regina, Federico y Diego, quienes lo sorprendieron viajando desde la Ciudad de México hasta el puerto de Acapulco, donde el primer actor se refugia para escapar de la contaminación y la altura que afecta sus pulmones. Durante el festejo playero, los familiares del artista lo consintieron, apapacharon y llenaron de buenos deseos ahora que decidió radicar en la exclusiva zona de Guerrero por recomendación de los médicos.

“Yo igual sigo en permanente comunicación a través de una app que me permite asistir virtualmente a juntas de producción, de escritores, y asesorar la dirección de escena en los foros de grabación de mis nuevos proyectos”, aseguró Jorge Ortíz de Pinedo, mientras entre palmeras, sol y el esplendoroso mar del Océano Pacífico se prepara para grabar las temporadas 8 y 9 de Una familia de diez.

"AGRADEZCO A DIOS POR EL PRIVILEGIO DE SEGUIR ACTIVO” El intérprete confiesa que vive de lo más feliz con Gabriela, su mujer, en una espaciosa casa que le permite descansar y trabajar a la vez. Ahí pasa sus días junto con a sus tres perritos, disfrutando de ese “pedacito del paraíso en la tierra, donde agradezco a Dios por el privilegio de seguir activo, entreteniendo al público, ayudando a los ancianos del Asilo de los Actores, y atesorando la compañía y el amor de mi familia en las vacaciones y fechas especiales”.

Fue hace poco más de dos años que el actor se mudó de la capital mexicana, ya que la altura le afectaba de tal manera que no le permitía oxigenar adecuadamente.

“Recordemos que la Ciudad de México se encuentra a dos mil 250 metros sobre el nivel del mar; esto me afectaba notablemente y por eso cambié de residencia. Todos estos problemas de salud se derivaron de mi afición al tabaco, misma que me provocó un cáncer de pulmón en el 2012, motivo por el que me practicaron una lobectomía (le extirparon la mitad del pulmón izquierdo) y me sometí a medio año de quimioterapias”, dice la estrella de Cero en conducta, que en esa época se había convertido en el empresario teatral más importante del país, pues sus montajes dramáticos: Doce hombres en pugna, La tempestad, Todos eran mis hijos y Panorama desde el puente gozaban de gran éxito, al igual que sus comedias Las obras completas de William Shakespeare (abreviadas) y La Güera Rodríguez, que de la misma forma llenaban y ganaban premios en el Teatro Helénico o en el Teatro López Tarso. Aunado a esto, el lanzamiento de la primera temporada de Una familia de diez se convirtió en todo un acontecimiento y se colocó como el programa número uno de la televisión cómica de México; es decir, que para él todo era miel sobre hojuelas cuando llegó la enfermedad.

“Muchos pensaron que mi historia de éxitos había terminado, pues, además, mi neumólogo me diagnosticó enfisema pulmonar, conocido hoy día como EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por haber sido fumador durante 47 años. Prácticamente me desahuciaron. Estuve un año alejado de los escenarios, pero recuperé mi fortaleza y volví con muchas ganas, y al poco tiempo recuperé mi lugar en el medio como productor teatral, presenté la versión teatral de La familia de diez, con más de 500 representaciones en la República Mexicana, obtuve éxitos de antología en el Teatro Chapultepec con obras como La Dalia Negra y El fantasma en el espejo, autoría de mi hijo Óscar, así como el impactante montaje de Atracción fatal. También abrí un nuevo teatro en la capital, el Royal Pedregal”.

Todo marchaba de maravilla, hasta que en 2017 el cáncer volvió, y para salvarle la vida le extirparon la mitad del otro pulmón, el derecho, así que de manera inesperada y dramática tuvo que suspender sus actividades nuevamente; pero esto que para muchos podría haber significado el retiro total, para Jorge fue sólo una pausa, un paso atrás para tomar impulso, y ahora, debido a que sólo cuenta con la mitad de sus pulmones, se ha visto obligado a usar oxígeno complementario para poder respirar.

“Con el apoyo de mi familia volví por mis fueros y retomé el camino del éxito, produciendo comedias teatrales tan divertidas como Los de en medio o Cosas de papá y mamá, y asociado con mis hijos triunfé con las inolvidables temporadas de obras dramáticas como Atracción fatal, Éxito a cualquier precio y La última sesión de Freud, además de las seis nuevas temporadas producidas para Televisa de Una familia de diez”, compartió el histrión.