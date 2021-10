Al interior de la casa de Luis Miguel en Acapulco antes de que se convierta en condominio

Desde hace años ya no le pertenece, pero la casa ubicada en el bulevar Barra Vieja para siempre será conocida como la casa de Luis Miguel en Acapulco, y al parecer, pronto podría dejar de verse como hasta ahora.

Hace unas semanas, 'Ventaneando' publicó imágenes desde el aire que daban cuenta de la grandeza del terreno donde alguna vez Luis Miguel disfrutó de las playas de Guerrero. Asimismo, presentaron una declaración de Susana Palazuelos, la tía de Roberto Palazuelos, quien dijo que sabía que el inmueble se convertirá en condominios.

Así que la melancolía invade a cualquiera que relaciona la casa con El Sol, quien durante los años 90 vivió innumerables anécdotas ahí, cuando estaba muy lejos de la zona habitable de Acapulco. Actualmente es un lugar muy transitado, y dejó de brindar la privacidad que tanto le gusta a Luis Miguel.

Luis Miguel la vendió desde hace casi 10 años, y aunque cuenta con un poco de vigilancia, unos jóvenes aprovecharon la oportunidad para entrar, y su video se hizo viral en TikTok.

“Acabamos de llegar aquí, a Acapulco, a la casa de Luismi abandonada, aquí en Diamante. Y ahorita vamos a ver si nos podemos meter”, dijo un joven mientras grababa la impresionante mansión a la orilla de la playa.

Luis Miguel abrió las puertas de la casa para una entrevista con la presentadora argentina Susana Giménez.

“Disfruto mucho estar en Acapulco, al terminar las giras y los discos vengo para acá”.

Con la brisa moviendo su cabello y el sol iluminando su rostro, el cantante contó que en Acapulco se levantaba temprano para ir a pescar… “disfrutando de los días que estoy acá”. También comentó que su casa estaba abierta a la playa y le gustaba que pasaran sus fans por la orilla del mar. “Que pase la gente, es parte de lo bonito de todo esto”.

Varias famosas visitaron esa casa

Ninel Conde reveló que durante un viaje a Acapulco se encontró en un restaurante con Luis Miguel, quien la invitó a tomar una copa y a su famosa casa. “Era guapísimo. Literal, un sol. Unos ojos, un bronceado, divino”, recordó Ninel, y confesó que Luis Miguel la llevó a la discoteca de su casa en la playa hasta el amanecer.

Contó que Luis Miguel le ofrecía el helicóptero para llevarla a Acapulco desde Ciudad de México, pero lo rechazó.

Y es que contó que cuando volvió por segunda vez a la casa de Acapulco, “ahí estaba Rebecca De Alba, y yo no entendía por qué me citó y preferí decir que no”. No explicó mucho, pero dio a entender lo suficiente: “Yo soy mujer para que la disfruten a solas, no con otras mujeres”.

Sin embargo, Rebecca De Alba rechazó haber tenido una relación con Luis Miguel. En entrevista con Adela Micha, solo confesó que sí lo besó. “Correspondí una vez, muy jóvenes, muy chivatos. Se convirtió en una amistad muy sólida”.

