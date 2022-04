Al interior de La Calera y Las Palmas, los ranchos que pelean los herederos de Joan Sebastian

Dentro de la herencia de Joan Sebastian hay dos propiedades que son especialmente codiciadas: la casa de La Calera y la Quinta de Las Palmas.

Son las dos propiedades que más amaba el cantante y, de hecho, gran parte de su vida en los últimos años la pasaba en Las Palmas, ubicada en Morelos. Hoy, ambas casas permanecen intestadas pero en venta o renta, ante la imposibilidad de que alguno de los hijos de Joan tome posesión de ellas.

Aquí te presentamos un recorrido por estas propiedades que siguen en disputa entre la familia, ya que el mayor problema es que el cantante murió sin dejar un testamento lo que ha provocado que los hijos se empantanaran en un litigio que no terminará pronto, según declaró el propio José Manuel Figueroa.

La Calera

Es una de las propiedades “ocultas” de Joan. Apenas hace un año que integró en el inventario de propiedades para el testamento, ya que el cantante nunca la puso a su nombre. Joan Sebastian se encontró con la casa, se enamoró y endeudó gravemente para comprarla. El cantante regaló la propiedad a su hijo Julián, pero no pudo comprobar con documentos que era de él.

Hace un año, la propiedad se puso en venta, a pesar de no tener los papeles en regla y de que personas cercanas saben que Julián Figueroa es el legítimo dueño.

Cipriano Sotelo, el hombre en quien el cantante confió para repartir su legado, señaló a TVyNovelas hace unos meses: La Calera es una propiedad que Joan Sebastian compró pero nunca puso a su nombre. Juliana y su abogado dicen que hay más propiedades, pero no entregan documentación que lo pruebe. Ya preguntamos en todos los registros públicos si había más a nombre de José Manuel Figueroa, y no, son todas.

La Calera fue construida en el siglo XIX por budistas franceses como centro de retiro y oración y luego fue residencia de dos presidentes de México: Porfirio Díaz y Álvaro Obregón.

La Quinta Las Palmas

En realidad todos la conocen como “la casa de Joan Sebastian en Cuernavaca”. Es una Quinta en la que el cantante solía pasar largas temporadas pero que últimamente comienza a mostrar los estragos por el paso del tiempo, sobre todo por falta de mantenimiento.

La enorme casa de mediados del siglo XX que Joan Sebastian compró y reconstruyó a su gusto personal (con cantera, madera y tejados) se puede rentar en la plataforma de Airbnb.

La estructura de la casa está tal y como la dejó Joan antes de su muerte, ocurrida el 13 de julio de 2015. Se mantiene la enorme alberca al aire libre así como el acueducto que él ideó cuando reconstruyó la construcción.

En el interior, en los muros abundan retratos, fotos y pinturas del cantante, como un recuerdo de que ahí fue donde vivió sus mejores años como compositor.

En la caballeriza se mantienen algunos caballos y monturas de las que el propio Joan utilizaba en sus jaripeos.

También se puede ver la chimenea, un elemento arquitectónico que Joan presumía haber conservado de la construcción original de la casa y en cuyo dintel está la frase Carpe Diem. Joan Sebastian solía contar que no sabía el significado pero que lo investigó y que le dijeron que significa “Vive bien”. “Si me mintieron, me dijeron una mentira muy bonita”, decía el cantante a los visitantes que recibía en su casa.