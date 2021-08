Al estilo Timbiriche, Andrea Legarreta y Erik Rubín así cantaron en 'Hoy'

En el programa 'Hoy' siempre salen a relucir éxitos de Timbiriche durante la sección 'Canta la palabra', pero esta vez estuvo el mismísimo Erik Rubín, y protagonizó un gran momento con su esposa Andrea Legarreta.

La conductora avisó que ella no es cantante, mientras su marido se quejaba de que no calentó la voz. Sin embargo, lograron cantar juntos y el mejor instante fue el dueto que hicieron de la canción 'No sé si es amor'.

Andrea Legarreta actuó como si fuera Thalía en los años 90, cuando Erik cantaba con ella.

Este momento de complicidad en pareja se da días después de que Legarreta se subió al vehículo de El Escorpión Dorado, para un divertido video donde derrumbó los comentarios sobre que hay crisis entre ellos.

Rechazó que hubiera problemas entre ellos tras los romances de juventud que tuvo Rubín con famosas como Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, y reiteró que ella no lo mantiene, pues él trabaja incluso más que ella.

