Al agresor de Yael Duval, actriz de Vecinos, ¡lo liberaron y absolvieron de toda culpa!

Hace unas semanas, la actriz de Vecinos, Yael Duval, compartió en exclusiva con TVyNovelas el calvario que ha tenido que soportar con su expareja y padre de sus hijos, Anuar Narchi Monroy, quien desde hace algunos años la ha violentado física, psicológica y emocionalmente.

A pesar de que la también modelo ha acudido a las autoridades para que se haga justicia, esta aún no ha llegado. De acuerdo con su abogado, el licenciado Alberto Fernández, el señor ha logrado corromper a las autoridades y salirse con la suya.

¿Cómo va el proceso legal que sigue Yael Duval en contra del padre de sus hijos? "En junio del año pasado, Yael interpuso la denuncia por violencia familiar, ya que al tener convivencia el papá con los menores, llegó al domicilio de Yael y se hicieron de palabras; el tipo, que es muy agresivo y violento, la golpeó y la arrastró por el suelo enfrente de su casa, en la calle. Al tratar de interceder la mamá, el señor también se fue contra ella; entonces, acudieron a la Fiscalía, y estuvo detenido por violencia familiar. Después de 48 horas lo trasladaron al Reclusorio Oriente, lo vincularon a proceso y se quedó detenido mes y medio.

¿Qué pasó después? "En agosto llegamos a un convenio reparatorio; el señor, con tal de salir, ofreció las perlas de la virgen.

¿En qué consistió el convenio? "En tres cosas: en una restricción en cuanto a que no se podía acercar al domicilio de ella y de sus menores; un pago de pensión alimenticia, el señor se comprometió a pagar una cantidad de 50 mil pesos durante los próximos seis meses –que fueron los que se dieron como parte del convenio para su libertad condicional–, y a ceder el domicilio donde vive Yael con sus hijos, que está hipotecado por el señor.

¿Cumplió? "Pues transcurrieron esos seis meses, aparentemente todo en calma, pero pasaron, y nuevamente empezaron los problemas. Los seis meses se vencieron en enero de este año, llegó febrero y el señor dijo: “Yo ya cumplí, ya no pago pensión, la casa, ni nada, y si no me prestan a los niños, menos”. A la fecha adeuda cinco meses de pensión alimenticia a razón de 50 mil pesos, que dan un total de 250 mil pesos.

¿Qué pasa si no cumple? "Aunque existe el incumplimiento, el juez de control no le exige que siga cumpliendo en cuanto a los alimentos o a la restricción. Estamos ante un caso desgraciadamente de total impunidad y de corrupción, ya que el señor solicitó sus propias audiencias para que se dictara su liberación total, porque ya cumplió el convenio. Se llevaron tres audiencias a cabo, no pudo comprobar su cumplimiento, hasta que, curiosamente, el 25 de mayo, cuando nosotros solicitamos la audiencia para la revocación de su libertad y que volviera a ser reaprehendido, lo liberaron y absolvieron de toda culpa, ¿Por qué lo hicieron? ¡Sencillamente por corrupción!

¿En qué estatus se encuentra la situación actualmente? "A raíz de que el señor ha incumplido en la pensión alimenticia de febrero a la fecha, iniciamos una carpeta por incumplimiento de obligaciones alimentarias, y eso está en proceso. En marzo, el señor reclamó su convivencia con los menores, que no se ha llevado a cabo, y contestamos esa demanda de régimen de convivencia, platicamos con la juez, quien se mostró comprensiva al principio y dijo que se iba a hacer justicia, pero cuando llegó la audiencia, todo cambió, le otorgaron la convivencia con los menores al señor.

"¿Cómo es posible que le otorguen la convivencia a un señor que acaba de salir de un reclusorio, que no cumple con alimentos…? ¿Cómo es posible que le den carta abierta, teniendo todos los elementos para no hacerlo? Bueno, ahí seguimos en el pleito. El señor se jacta de decir que su dinero lo puede y lo compra todo; desgraciadamente, es un tipo que corrompe a todo el mundo.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!