Aislinn presumió lo guapa que es su otra hermana, que NO es Derbez

Es común ver a Aislinn Derbez con su familia paterna, por lo que quizá muchos pensaban que solo tiene de hermanos a Vadhir, José Eduardo y Aitana.

Como pocas veces lo hace, Aislinn presumió a Michelle Aguilera, con motivo de su cumpleaños. Y es que Gabriela Michel, la mamá de Aislinn, está casada con José Alberto Aguilera, mejor conocido como ‘El Señor Aguilera’ del programa ‘En Familia... con Chabelo’.

Con una publicación en Instagram, Aislinn Derbez describió a su hermana Michelle, pues celebra su cumpleaños número 27. También tiene a otra hermana, llamada Chiara Aguilera.

"Ella es mi hermana @michaguilerac (hija de mi madre) mi mejor amiga y una de las personas que mas amo y admiro. Es mi hermana menor (por varios años) pero siempre se ha creído mi hermana mayor.

"Siempre se portó como la mamá de la casa (tipo me hacia de desayunar y me regañaba por todo). Le gusta leer miles de libros (novelas intensas de miles de páginas), es muy brillante, feminista y pedera (o sea de carácter fuerte y un chingo de huevos). Su sueño es ser mamá y escribir libros. Es una chingona y además es la otra mitad de la @lamagiadelcaos ya que sin ella no estaríamos materializando las cosas tan increíbles que hay ahí…

La actriz confesó: "Somos casi opuestas en miles de cosas pero muy similares en nuestra búsqueda interna y la manera de ver y afrontar la vida (amamos la terapia y todas esas cosas que ponemos en @lamagiadelcaos). Y bueno hoy es su cumpleaños, así que felicítenla mucho por aquí ya que su cuenta es privada Feliz cumpleaños Mich!! Te queremos Mich!!".

Aislinn tampoco presume mucho a su mamá, pero sí lo ha hecho en alfombras rojas o el Día de las madres.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!