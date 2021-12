Aislinn Derbez y las veces que jugó a despistar a sus fans sobre su romance

Después de casi un año de especulaciones, finalmente Aislinn Derbez decidió confirmar su romance con el influencer Jonathan Kubben, pero durante este tiempo jugó un poco con sus publicaciones en Instagram para despistar a sus fans.

Hace unos días confirmó así su gran amor: "Este hombre maravilloso me pone así de feliz como en la foto… Y qué creeeen? Tengo muchas ganas de vivir muchas aventuras y crecer y disfrutar lo más que pueda con él.

De lo que ya no tengo ganas es de venderles la historia falsa del amor perfecto y romántico de Disney que todos en algún momento nos hemos creído y que tanto daño nos hace… Sí se vale volver a enamorarse y abrir el corazón y entrarle al romanticismo… pero ya basta de medir el éxito de una relación por “cuánto dura” y ese tipo de paradigmas sociales sin sentido con los que crecimos.

Gracias @jonathankubben por las risas, las aventuras, la diversión y el amor que le has traído a mi vida. Desde que te conocí me sorprendió demasiado tu creatividad, tu inteligencia, tu forma tan distinta de vivir la vida a través de todo lo que haces. No sabemos cuanto dure, pero el AHORA está demasiado chingooón".

Pero desde hace meses posaban juntos en sus viajes románticos. Videos del influencer delataban que estaban juntos la mayor parte del tiempo.

Pero lo que desató los rumores fue esta foto que colgó Aislinn tomando la mano de un hombre. Se hizo un escándalo y ella tuvo que salir a dar la cara para explicar que ese momento 'romántico' no era más que una cena con su papá, Eugenio Derbez.

"Oigan anoche subí una foto que causó como muchas especulaciones y pues creo que es momento que le diga con quién estoy. Es alguien muy importante en mi vida que amo mucho y pues lo merece”, dijo Aislinn Derbez cuando salió a aclarar que no estaba confirmando su romance.

Y aunque ella insistía en no confirmar nada, sus amigos lo hacían en historias de Instagram. Fotos de ellos tomados de la mano, en momentos románticos y hasta menciones de que ahí había amor, solo se quedaban como pistas de que algo ocurría entre Aislinn y Jonathan.

Hasta Camila Sodi resaltó que el amor se le notaba a Aislinn Derbez.

Afortunadamente para su amor, la pareja ya confirmó su romance. El viajero influencer también dedicó unas palabras en español a su amada:

"Lo único que sé es que soy inmensamente feliz cuando estamos juntos así. Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora. Gracias por dejarme ser quien soy, por dejarme ser libre y por todos los momentos disfrutando el momento presente. No sé a dónde nos llevará todo esto, pero sé que ya valió la pena. aislinnderbez".

