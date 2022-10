Aislinn Derbez: la rescataron de la soledad ¡y desea seguir soltera!

Fotos: Octavio Lazcano. En una tarde lluviosa, de esas que trajo octubre a la Ciudad de México, Aislinn Derbez nos espera como reina, sentada en un sillón de terciopelo que escogió para hablar de sus proyectos en un hotel del Paseo de la Reforma. Antes de comenzar a hablar, revisa su celular, envía un mensaje por WhatsApp y se asegura de que su botella de agua esté en el mismo lugar donde la dejó. Su relacionista público nos pide agilizar la entrevista, ya que minutos después tendría una cena en la que lanzaría una aplicación que acompaña a las mujeres en el embarazo y post parto.

"DURANTE LA MATERNIDAD TUVE UNA SENSACIÓN DE SOLEDAD"

De entrada, la actriz, que viste un blusón en seda blanco con cinturón de brillantes plateados, afirma que decidió involucrarse con esta propuesta “Principalmente porque soy mamá; entiendo perfectamente el mundo de la maternidad, lo solitario que es, lo difícil que es, y esta aplicación se enfoca en eso, en dar herramientas, en dar ayuda, en brindarles esa comunidad que tanta falta le hace a las mamás. Puede haber otras aplicaciones que ofrecen información, pero lo que una mamá realmente necesita en esos momentos tan difíciles, sobre todo cuando acaba de ser madre, es acompañamiento, una comunidad; es estar en contacto con otras madres que estén pasando por la misma situación”.

Protagonista de películas y series, dice: “Más allá de información, más allá de doctores, de familiares, realmente, las mujeres necesitan una comunidad de madres y eso es lo que ofrecemos. Creo que a nadie se le había ocurrido”. En su caso, admite haber pasado por varios momentos de soledad que casi la llevaban al colapso.

“Estuve muy sola en esa parte, como que no sentí que había otras mujeres o madres que me comprendieran, y ya que tuve a mi hija, encontré a varias amigas que me fueron acompañando, pero que no eran madres, entonces siempre tuve esa sensación de soledad. Tal vez era Alessandra (Rosaldo) la que acababa de pasar por algo similar; ella me acompañó bastante. Mi esposo, que ya era papá, también, pero nunca es lo mismo. Un hombre nunca va a entender nuestros problemas hormonales, los altibajos... Nunca entenderá esos dolores que, a veces, pasamos las mujeres; por eso digo que fue una etapa muy solitaria. Más adelante empecé a tener más amigas, creo que al par de años, con hijos también. Eso es bonito: cuando tienes otras mamás de la misma edad, o similar, uno se siente feliz, acompañada, y en paz”, dice a TVyNovelas mientras se toca el dije que lleva en su cadena.

“ACUDÍ A TERAPIAS Y ESPECIALISTAS”

Al igual que muchas mujeres, la hija de Eugenio Derbez también sufrió depresión post-parto, pero no se quedó en el hueco; recurrió a profesionales que le tendieron la mano para salir adelante. “Pasé por un momento muy difícil a nivel hormonal, sobre todo de no dormir, por el sueño de mi bebé, que le costaba mucho trabajo. Todas esas situaciones hacen que no se sienta una bien, y que no te sientas al 100 ni física, ni mental, ni emocionalmente, Son procesos demasiado complejos, muy difíciles de superar, y los viví en los primeros dos años de la maternidad, que son muy rudos”. Para la protagonista de películas como A la mala, fue importante el respaldo de los expertos indicados en casos de depresión y ansiedad.

“Acudí a terapias, también a especialistas que supieran temas de maternidad, de lactancia, del sueño del bebé; me cobijé con personas que me ayudaron muchísimo: terapeutas, chats de otras mamás, en los que nos iban contando sus experiencias, y eso también me ayudaba a darme cuenta que era normal y que no estaba del todo mal, ni estaba loca. La mayoría de las mamás pasan por algo igual”.

Sobre la interrogante de ser madre sin una pareja, expresa no estar en sus planes. “Como ya tengo una hija, tal vez no; pero si encuentro a otra pareja con la que me sienta cómoda, podría volver a ser madre, sin problema. A mí nunca se me hubiera ocurrido recurrir a la inseminación artificial; como que nunca lo tuve en mente, pero se me hace respetable, y me encanta que las mujeres puedan cumplir los sueños que quieren sin tener que depender de un hombre. Pero también está el caso de aquellas que no quieren tener un hijo sin pareja. Pero al final, el padre desaparece, y quedan en las mismas. Por eso hay que tener mucha certeza y claridad sobre sí queremos o no ser madres”.

Sonriendo y con un brillo especial en sus ojos verdes, se confiesa felizmente soltera (pese a que recién se le ligó con un empresario español) y con una mentalidad diferente luego de un divorcio. “Es complicado comenzar un romance porque sí cambia mucho tu forma de ver la vida, tu forma de ver el amor, tus prioridades… Como que te vuelves mucho más fuerte y selectiva, como que no aguantas nada o toleras menos cosas. Por un lado, es lindo porque ya sabemos lo que queremos y lo que no; por otro lado, es más complicado porque con ese tipo de especificaciones es más difícil encontrar una pareja, pero la verdad es que tampoco es cosa de otro mundo. Estoy muy feliz soltera, quiero estar más tiempo así, pero eventualmente me gustaría tener una pareja con la que me sintiera libre, que fuera muy responsable, que trabaje mucho en sí mismo, que sea muy maduro, muy divertido y que respete mucho nuestra libertad. Que no sea controlador, ni posesivo, ni esas cosas; que sea sano mental, emocionalmente, maduro, responsable”.

Y así, describiendo a su hombre ideal, Aislinn se levanta para posar ante nuestra cámara y presumir sus zapatos verde esmeralda con incrustaciones.

Sigue el chisme:

Angelique Boyer se sinceró sobre su hijastro, el hijo de Sebastián

Qué pasó con Cositas y por qué terminó su programa en Canal 5

Cuántos idiomas hablaba realmente María Félix