Ainara Suárez dice por qué decidió perdonar a YosStop, pero recalca: "Me hizo daño"

El día después de que Yoselinne Hoffman, mejor conocida como YosStop fue puesta en libertad, Ainara Suárez dio una conferencia de prensa para aclarar ciertos puntos, y estableció por qué decidió otorgarle un perdón y llegar a un acuerdo.

En conferencia de prensa, Ainara Suárez dijo sobre YosStop:

"No es una persona de mi agrado, pero tampoco es una persona a la que odie, creo es más un poco de indiferencia no voy a decir que me cae bien o me cae pésimo, simplemente es una persona que me hizo daño, que ha sido parte de mi historia, y hasta ahí queda".

Al leer su comunicado, Ainara dijo: "Yoselinne Hoffman me revictimizó y difundió el contenido y la existencia del video de mi violación, me insultó, denigró y descalificó ante sus millones de seguidores. A raíz de la difusión de este video, recibí amenazas contra mí, contra mi familia, de violencia, violación y amenazas de muerte".

"Decidí darle una segunda oportunidad. No quería que mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia entre los dos sistemas, de adolescentes y adultos. O que pareciera una cuestión de venganza contra ella. Lo que me pregunté fue '¿qué fortalecería más el mensaje?, ¿qué me daría más paz?' Por eso, al platicarlo con mi asesoría jurídica, buscamos el camino para que el caso pudiera cumplir con una función pedagógica, y que en lugar de que Yoselinne siguiera en la cárcel, pudiera salir pero sujeta a una serie de condiciones que cambiaran su forma de comunicar, de tratar a las mujeres, y que pudiera haber un cambio real en ella y en la sociedad".

"Con mi caso, quiero que quede claro que nadie te puede calificar por cómo te ves o cómo te viste... Que cuando una persona dice que la violaron, yo sí le creo. Que quede claro que todas nuestras palabras y acciones tienen consecuencias y que hay que cuidar lo que se dice en redes porque no sabemos cómo puede afectar a otras personas", dijo.

"No quise hacer público mi caso, me quitaron esa decisión, pero decidí hacer pública mi denuncia porque quería contar mi propia historia. Decidí hacer pública mi denuncia porque le puede servir a otras víctimas", e insistió: "Lo que me hicieron no se puede perdonar".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!