Aída Pierce explota contra Ginny Hoffman y defiende a Héctor 'N'

Aída Pierce reveló que después de mantener una relación amorosa con Héctor 'N' decidió alejarse de él por culpa de la mala vibra de Ginny Hoffman.

La comediante aseguró que sospecha que todo el caso contra el actor, por supuesto abuso sexual contra su propia hija, se trata de una venganza por parte de Ginny, a quien señaló de estar "despechada".

Aída Pierce siempre mantuvo una buena relación de amistad con Héctor, a quien, en sus palabras, Hoffman le "arruinó la vida desde que empezó con sus rumores de esto, le arruinó la carrera, ya no lo contrataban".

Pero la sinceridad de Aída Pierce fue más allá, y recordó que desde que conoció a Ginny cuando era parte de 'Chiquilladas', nunca le cayó bien.

"Yo a la señora Hoffmann nunca la he vibrado bien, desde que era chiquita; ellos grababan 'Chiquilladas' en Televisa Chapultepec, y yo grababa 'Alegrías de mediodía'. Pasaban todos los chiquillos y todos saludaban y ella, yo decía 'qué niña tan pesada, tan sangronas qué actitud tiene'. Siempre la visualicé como una pesada".

En entrevista con 'Ventaneando' argumentó: "Yo no la conozco, ella sabe que fuimos novios, yo siento que es celosa, que es una mala persona. Yo mejor me alejo de tu vida. Me alejé años y cuando empezó la cosa esta de que empezó a decir que este hombre hacía eso con su hija, nos buscamos".

"Me acuerdo muy bien que, con los ojos llorosos, me dijo 'Alexa me escribió una carta increíble que la haya escrito ella con unas cosas espantosas, diciéndome que no me quería volver a ver'", recordó sobre lo que Héctor 'N' le contaba antes de entrar a prisión.

