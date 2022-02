¡Ahora sí se nos casa! Faisy está listo para su boda

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Después de posponer su boda en dos ocasiones a causa de la pandemia, Faisy por fin se casará con su novia, la bailarina española Iratxe Beorlegui, este 12 de marzo en Atlixco, Puebla. La pareja tenía previsto que su enlace fuera en agosto de 2020, pero debido a la contingencia sanitaria la aplazaron.

Luego fijaron una segunda fecha: 6 de marzo de 2021, fecha de su aniversario, pero tampoco pudo concretarse al no ceder los contagios. En exclusiva, el conductor de Me caigo de risa y Faisy Nights nos reveló detalles de este acontecimiento, en el que unirá su vida por el civil y mediante una ceremonia espiritual con su prometida ante 250 invitados.

¿Cómo van los preparativos de boda?

Estamos, por fin, a días de casarnos. Van dos veces que pospongo la boda, ya mi mujer siente que es una broma. Estamos muy contentos y listos para ese gran momento. Aunque serán poquitos los invitados, y no como quisiéramos debido a este rollo de la pandemia, ya nos urge casarnos. Es algo que tenemos pendiente y queremos celebrarlo con nuestros seres queridos.

¿Lo harán por la Iglesia?

No; aunque somos creyentes, no somos muy clavados con el rollo católico y de la Iglesia. La boda será por el civil y tendremos una ceremonia espiritual muy bonita en la que van a participar nuestros amigos; Jean Duverger, que estuvo en Timbiriche, se encargará de llevar la ceremonia, y nuestros padrinos serán, de mi lado: Ricardo Fastlicht y Mariana Echeverría, y del lado de Iratxe, dos de sus mejores amigas, quienes también son bailarinas.

¿Cómo está la novia?

Muy contenta, porque todo esto de los preparativos le fascina; desde elegir el lugar, las flores, la comida... todo.

¿Ya tiene el vestido?

¿El vestido? ¡Los vestidos! Ya los tiene desde hace dos años; serán dos: el de la ceremonia y el de la fiesta, y al parecer están increíbles. No los he visto, pero tengo muy claro que la primera vez que la vea con esos vestidos será cuando la esté esperando en el altar.

¿Tendrán alguna banda en especial para amenizar el evento?

Habrá dos grupos de música que tocarán en diferentes momentos de la noche, y también habrá oportunidad para que muchos de mis amigos que cantan espectacular se suban a hacerlo si así lo desean. No quiero decir nombres, pero están invitados muchos amigos y amigas muy talentosos, y yo también en algún momento me subiré a cantar.

¿Contarán con alguna medida especial debido a la pandemia?

Sí: pediremos las pruebas de COVID- 19 con dos días de anticipación; ahora es muy común solicitarlas en reuniones por el bien de todos. Además, ya casi todos nuestros invitados están vacunados.

Faisy conoció a la bailarina española Iratxe Beorlegui Olasagasti hace 15 años en el reality show Bailando por un millón, donde ella era parte del jurado: “¡Desde entonces supe que era el amor de mi vida! Tres días después de verla en pantalla me invitaron a participar en el programa, y entré sólo por conocerla, no me importaba el premio ni nada. Terminé conquistándola y anduvimos un año”.