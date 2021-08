África Zavala presume que su bebé "dijo 'papá' y 'mamá' al mismo tiempo"

La felicidad invade la vida de África Zavala. Este viernes, su hijo Leoncito cumplirá un año y eso la tiene contenta. Con su pareja, el actor León Peraza, tiene una vida estable y llena de amor, aunque por ahora no piensan en boda. La actriz nos contó lo feliz que está también por su actual trabajo en Vencer el p@sado, donde interpreta a Fabiola Mascaró, la segunda villana de su carrera.

¿Cómo te sientes con este papel? "Agradecida por la oportunidad de interpretar personajes diferentes y que el público vea que puedo hacerlo. Cuando me ofrecieron dar vida a Fabiola y me dijeron el elenco, no lo pensé dos veces; se juntó un equipo padre, además de que la historia es muy original. Es también un tema que vivimos actualmente, tiene enseñanza y ayuda a entender cosas que vivimos en estos momentos, como el beneficio y peligro que implican las redes sociales.

¿Has tenido malas experiencias con las redes sociales? "A mí, gracias a Dios no me ha pasado, pero hay que tener mucho cuidado. El personaje de Mariluz Blanco me quedó muy grabado: el novio le pide fotos desnuda y las sube. Me encantaría que con esto las niñas aprendan a cuidarse y no confíen en nadie, eso les puede afectar mucho.

Tu bebé está por cumplir un añito, ¿qué tal te ha cambiado la vida? "Mi vida es otra, ahora vivo para alguien que amo con todo mi ser. Uno no se imagina lo que puedes amar a una personita; es increíble el amor que siento por mi bebé. Yo era una mujer muy entrona: que si el bungee, que si la velocidad.... Ahora digo: “No, mi bebé depende de mí. Me tengo que cuidar”.

¿Y cómo vas con las desveladas? ¿Ya te deja dormir? "No, llevo un año sin dormir; tengo unas ojeras que no se pueden imaginar. Al principio Leoncito se la pasaba pegado a mí; literal, dormía sentada con él. Fueron noches muy pesadas, y a la fecha es muy glotón. Seguimos sin dormir, pero felices.

Y ahora que estás en grabaciones, ¿cómo te organizas? "Mi esposo o la familia lo cuida. Gracias a Dios cuento con ellos; mi hijo está muy bien cuidado y yo siempre al pendiente. Cuando no tengo escenas, corro a verlo. Y si no tengo llamado, estoy todo el tiempo a su lado, no me le separo ni un segundo.

Y tu esposo, ¿cómo se ha comportado de papá? "¡Increíble! Me ayuda en todo. Ha puesto mucho de su parte y ama a su hijo, eso es lo que más agradezco en la vida: haber encontrado un buen papá. Mi hijo todo el tiempo lo está llamando.

¿Fue lo primero que dijo? “Papá” y “mamá” al mismo tiempo, aunque dice más “papá”. Debo reconocerlo, ama a su papá.

Por cierto, está por cumplir su primer añito, ¿ya estás preparada para el festejo? "Vamos a organizar algo donde sólo estaremos los tres; nos estamos cuidando muchísimo con la pandemia. Le vamos a hacer piñata y pastel, pero sin invitados.

¿Y el cuerpazo que tienes? Supercinturita. ¿Cómo le hiciste? "La verdad, me costó muchísimo. Hasta ahora que mi hijo está por cumplir un año logré regresar a mi talla. Desde el embarazo me cuidé, sólo subí nueve kilos, comí muy sano. Después de la cuarentena comencé con el ejercicio, pero hubo un momento en que no veía el cambio; sin embargo, fui constante y ya estoy en el peso y con el cuerpo que yo quería.

¿Te presionaste para recuperarlo? "Sí. Las mujeres no me dejarán mentir: todo nos pasa después de un embarazo: se te cae el cabello, las pestañas... En algún momento me pidieron un casting y me quedé con una calva enfrente. Lo hice, pero al verme no me gustó cómo me veía y no lo mandé, no quería que me vieran así. De hecho, al comenzar las grabaciones de Vencer el p@sado le batallé con esos cabellitos, pero por fortuna ya me crecieron.

