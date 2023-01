África Zavala ahuyenta a la cigüeña y tampoco quiere boda con su guapo galán

FOTOS: OCTAVIO LAZCANO Y JOSÉ LUIS RAMOS. La llegada del pequeño Leoncito cambió para siempre la vida de África Zavala, quien a pesar de haber encontrado en el actor venezolano León Peraza a su príncipe azul, en estos momentos no piensa agrandar la familia, pues los sacrificios de la maternidad la ponen a dudar sobre la decisión de darle un hermanito a su primogénito, que nació en agosto de 2020, en plena pandemia.

“Ahorita no pienso en hermanitos, en este momento no podría decirte, es muy reciente, y quiero ponerle toda la atención a mi hijo; también tengo mucho trabajo, entonces, vamos poco a poco”, nos dijo la actriz que, al terminar Corona de lágrimas 2, se integró a la octava temporada de El Señor de los cielos, al lado de Rafael Amaya.

“CON EL EMBARAZO SÓLO AUMENTÉ NUEVE KILOS”

A pesar de que en pantalla luce cuerpazo, la artista de 37 años asegura entre risas que no tiene la misma figura: “Ya no hay manera de tener el mismo cuerpo en todos los sentidos; siempre me cuidé, hice ejercicio, lo que subí fueron nueve kilos, nunca comí mal a pesar de tener antojos, cuando tuve a mi bebé igual seguí comiendo sano, seguí haciendo ejercicio, creo que eso me ayudó a regresar a la figura que tenía antes de ser mamá, aunque obviamente no puedo hacer tantos entrenamientos como los hacía antes”. Para ella, el pan, el refresco y el azúcar están eliminados de su alimentación, ya que “eso lo que realmente hace es dañar el organismo”.

Su dieta es muy rica y variada: “En las mañanas puedo comer frutas, claras de huevo, proteína, carbohidratos –pero carbohidratos buenos, que pueden ser papa y aguacate–; y en la noche, pues obviamente pura proteína”. Llegar a los 60 años luciendo como Maribel Guardia, su mamá en Corona de lágrimas, es para África Zavala todo un sueño: “Yo no sé qué hace ella, pero sí quisiera estar así; mis respetos, la verdad es que Maribel está divina”.

En la trama del melodrama que produce José Alberto Castro, la relación madre e hija podría resultar tóxica, ya que Julieta (Maribel) se entromete en la vida de Lucero (África), al punto de intervenir en sus decisiones. Pero, ¿habrá vivido África Zavala una situación similar? “No, mi mamá es una belleza, es muy inteligente en no meterse en nada, es muy linda, entonces, no tiene nada que ver con las cosas que le suceden a mi personaje”. Sin embargo, la madre de la actriz también es “mamá gallina, siempre está ahí, pero es muy lista, no se mete en nada de mis cosas, ella solamente está ahí, y a veces me puede decir algo que me funcione, pero no se entromete”.

“DESPUÉS DE GRABAR, SALÍA CORRIENDO A VER AL BEBÉ”

Las grabaciones de la segunda parte de Corona de lágrimas se tomó más de 10 meses, llevando a África a un ritmo demandante por la crianza de su primogénito, fruto de su amor con el actor venezolano que ha participado en producciones como Los ricos también lloran.

“La vida te cambia totalmente; de hecho, a veces salía corriendo, bueno, siempre salgo corriendo; trataba de hacer mis escenas rápido y me iba corriendo. Es algo que le agradezco mucho al Güero, que me hizo el favor siempre de acomodar mis escenas para llegar, grabar y salir corriendo a mi casa para tener tiempo de estar con mi bebé, porque eso es muy importante para mí, y si lo he logrado hacer es gracias al apoyo que he recibido; de hecho, a veces me ha pasado que no puedo pararme con la prensa porque voy corriendo, pero ellos saben que yo siempre les doy las entrevistas”, aclaró sobre los momentos en los que su auto no se detuvo cuando algunos periodistas la abordaban en la salida de Televisa San Ángel.

Según la protagonista de Peregrina, cuando grababa el meladrama sólo tenía dos horas para ver a su bebé: “Mi vida ha cambiado; hay cosas que he dejado de hacer, como muchas revistas (sesiones de fotos, portadas) o compromisos que antes tenía, pero primero está mi hijo”.

“Amo al bebé, no podría describir esa sensación de llegar a mi casa y que me sonría, porque llega y corre, se ríe, me besa, me abraza, es muy cariñoso todo el tiempo, y cuando llego, eso es lo que más me gusta, porque corre con una felicidad que me vuelve loca”.

África es de las mamás que prefiere encargarse de todo: “Cuando llego a mi casa me olvido de todo y le hago su comida mientras estoy jugando con él; de hecho, si se duerme es cuando hago ejercicios, ya que trato de dedicarle mucho tiempo, porque quiero que sienta que su mamá está presente”. El apoyo de su pareja es imprescindible para la villana de La doble vida de Estela Carrillo, ya que entre ambos atienden al niño.

“Nos ha tocado distribuirnos, y lo hemos hecho bastante bien; León ha sido una ayuda grandísima, somos un gran equipo, amamos a nuestro bebé y siempre estamos pilas para lo que necesite, eso es bien bonito”. La actriz que interpreta a Lucero Vásquez en Corona de lágrimas conoció al actor venezolano León Peraza en 2019, y desde entonces se han mantenido unidos, eso sí, sin matrimonio de por medio, pues ella afirma que son felices en concubinato.

“Estamos felices así, no nos hace falta casarnos; yo siempre he sido de las mujeres que no creen en eso, yo más bien creo que si uno quiere estar con alguien, está, no es necesario nada más, pero bueno, sí hemos pensado que en algún momento, a lo mejor ya que el niño esté más grande y quiera ver a sus papás casados, pues lo haremos”.

