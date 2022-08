"¡Advenedizo!": El día que Juan Gabriel puso en su lugar a Joaquín Muñoz en TVyNovelas

Joaquín Muñoz ha sido el principal defensor de la versión de que Juan Gabriel en realidad está vivo y reaparecerá públicamente en algún momento, aunque nunca ha compartido una prueba contundente. Por esa versión, Muñoz ha logrado que los reflectores lo tomen en cuenta, tal como ocurrió en 1985, cuando publicó un libro que tambaleó la imagen pública del Divo de Juárez, al exhibir fotos y relatos donde exponía relaciones homosexuales.

El libro 'Juan Gabriel y yo' provocó un escándalo del que Juan Gabriel se defendió pública y legalmente. De hecho, el cantante habló con TVyNovelas en una entrevista con Eduardo Moreno Laparade, a quien le dijo que las fotografías en el libro eran un simple fotomontaje, además de desacreditar a Joaquín Muñoz.

Juan Gabriel apareció en nuestra portada tras la entrevista con Eduardo Moreno Laparade, de las pocas que ofreció en la época para defenderse del escándalo.

Juan Gabriel puso en su lugar a Joaquín Muñoz, y dijo en exclusiva: "Agradezco a TVyNovelas la oportunidad de expresarme y decir la verdad respecto a ese individuo que dice haber sido mi secretario y que no es otra cosa que un advenedizo que con base en difamaciones absurdas pretende enriquecerse ilícitamente".

En una edición de nuestra revista publicada en el verano de 1985, Juan Gabriel confirmó que conocía a Joaquín Muñoz, a cuya madre apoyó... “Sin embargo, todo tiene un límite y no por consecuente a un malagradecido voy a permitir que se diga barbaridad y media sobre mi persona”.

"Tal vez mi error más grave fue el haberle brindado mi confianza, mi casa y mi dinero, puesto que al parecer le abrieron el apetito, mostrándose insaciable e insatisfecho. Creo que le causó daño y no hizo la digestión de todo lo que comió en mi casa, pero como dice el dicho, 'nadie experimenta en cabeza ajena' y ojalá que esto me sirva para que de hoy en adelante nadie me use de escalón en sus sucios negocios", dijo.

Así lucía el interior de nuestra revista en 1985, cuando Juan Gabriel se defendió de Joaquín Muñoz.

Por su parte, el abogado de Juan Gabriel describió el libro de Muñoz como "un libro de historietas románticas, un panfleto plasmado de historíelas, de fantasías sexuales de Joaquín Muñoz en la búsqueda de enriquecerse a las costillas de la imagen de Juan Gabriel".

Ahora, sin Juan Gabriel para defenderse, Joaquín Muñoz perdura en pronunciar su nombre para salir en televisión, donde incluso muestra supuestos mensajes que el cantante le envía por WhatsApp... Sin embargo, eso le ha costado que hasta reporteros lo pongan en ridículo en televisión, como ocurrió en el programa 'Hoy':