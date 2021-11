Adriana Nieto se reencuentra con Juan Soler y le confiesa que se arrepiente de esto

Hace 21 años protagonizaron 'Locura de amor' en medio de rumores de pleitos y zafarranchos, que derivaron en que Adriana Nieto dejó la telenovela y Juan Soler la terminó al lado de Irán Castillo.

Pero esta semana, y tras años en los que se convirtieron en amigos, los actores platicaron en 'Sale el sol', y ella le terminó confesando que está arrepentida de la forma en la que se alejó del medio del espectáculos.

Y lo dijo así de claro: "(Me arrepiento) Sin duda alguna creo que pude haber encontrado una forma de combinarlo, de ser mamá sin alejarme tanto tiempo. Ha sido muy difícil el tratar regresar y el tratar de encontrar oportunidades. La vida, sin duda, mega cobrado el haberme ido tanto tiempo y la forma en la que me fui".

"Pero de lo que más me arrepiento es de haberme permitido perderme en el camino. Olvidarme de lo que yo era, de los sueños que tenía, de lo que realmente me hacía feliz. Y haberme tratado de hacer creer a mí misma que yo había cambiado y quería otra cosa, cuando en el fondo no era así. Perder mi esencia, fui la única culpable de eso", confesó Adriana.

Por su parte, Juan Soler se sinceró: "Me encantaría decirte... Tuvimos problemas cuando trabajamos, sé que no era voluntad tuya, porque no eres así. Eres un gran ser humano, una mujer generosa, talentosísima, siempre lo dije. Eres de las actrices más talentosas con las que me ha tocado trabajar en mi carrera".

"Sí me dio mucha pena que no hayamos terminado el proyecto como nos merecíamos, porque nos merecíamos que hoy la gente nos viera juntos y tenga a esa pareja ideal porque lo éramos. Pero te quiero agradecer hoy soy un gran amigo tuyo", dijo el actor tomándola de la mano.

Hace 21 años, la entonces pareja de Adriana Nieto armaba zafarranchos, por lo que la producción terminó por decidir reemplazar a la actriz. Así lo contó Cynthia Urías hace tiempo, cuando recordaron a la actriz en '¡Cuéntamelo ya!'.

