Adriana Fonseca confirma todo el PODER que Thalía tenía en Televisa

Sobra decir que Thalía fue una de las máximas estrellas de Televisa hace un par de décadas, cuando era protagonista de una de las sagas más famosas y exitosas de las telenovelas, por lo que su fama y fortuna era más que evidente.

Thalía incluso ha presumido que tuvo el contrato más caro de la historia en la compañía, pero sobre el poder que tuvo nunca habló. Hasta ahora, que su ex compañera Adriana Fonseca confirmó lo que supo sobre el alcance que tenían las decisiones de la cantante.

Ocurrió durante la telenovela 'Rosalinda', donde Fonseca interpretó a la hermana de la heroína. Pero al parecer, Thalía decidió qué actor tomaría cada personaje. Al respecto le preguntaron a Adriana, y así comentó:

“¡Sí caray!, me enteré por ahí, se filtró y alguien vino y me dijo. Está bien, ¿no?, yo si fuera Thalía y estar en ese nivel, en esos momentos, que fue la última novela que hacía, pues por supuesto que la entiendo que haya querido ver el casting, y más alguien tan cercano como es su hermana ¿no?, su hermana en la novela".

"Yo me enteré por ahí, alguien, ya ni me acuerdo quién me dijo, pero sí me enteré por ahí y… está bien ¿no?, o sea, Thalía, que yo desde Veracruz era super fan, pida ver una foto mía y ver quién va a ser su hermana, es como ‘¡oh!, soy importante’, la verdad yo lo tomé como un halago, pero sí fue como chistoso, un rollo como chistoso que mandara a pedir mi foto para ver quién iba a ser su hermana”, dijo Adriana Fonseca en la alfombra roja del filme ¡Qué Des Padre!.

