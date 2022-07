Adrián Uribe quiere otro hijo y luego ya se "cortará los cables"

Adrián Uribe tiene mucho trabajo ya que está por comenzar con su nuevo programa, un late night con TelevisaUnivision por el cual se tuvo que ir a vivir a Miami durante un mes.

Ahora, de regreso en México, cuenta: "Hicimos una temporada de diez programas con invitados increíbles, de primer nivel, es un programa divertido tanto para Estados Unidos como para México".

Uno de los invitados fue Omar Chaparro, por lo que Uribe descartó que su show se haya hecho para competir con el de Chaparro.

"Yo nunca hago un proyecto para competir. Tuvimos comediantes, JBalvin, Ozuna, Fonseca, Gloria Trevi, hemos estado contentos de los grandes invitados".

Adrián también espera que por fin se estrena la película que hizo con Consuelo Duval y que se ha pospuesto tres veces a causa de los picos de la pandemia.

Aunque ya no tiene contrato de exclusividad con Televisa, el comediante asegura que esa empresa será siempre su "casa".

"Seguiré trabajando con ellos y con quien me contrate, tengo agradecimiento con Televisa y lo que salga, adelante".

A pesar de que tiene una agenda de trabajo abultada, Uribe no pierde de vista su faceta de papá.

"Mi niña me trae loco, lo que no sacó mi hijo de actor, lo sacó ella al doble. Me trae muy mal, hasta con ganas de tener otro".

Más allá de un deseo, Adrián Uribe confiesa que es un proyecto con fecha:

"Ya para el próximo año queremos el bebé, para que no se lleve mucho (de edad) con su hermana. La verdad no tengo una preferencia de niño o niña. Lo que yo quería era un niña y Dios ya me lo regaló".

Este proyecto de bebé cerraría el ciclo de su paternidad ya que Uribe acepta que después de eso, se "cortaría los cables".

"Sí, definitivo, lo haría", dijo respecto a operarse para ya no tener hijos.

"Me volveré sacarina, para endulzar pero no engordar"