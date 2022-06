Adiós Belinda, hola Cazzu; Nodal se toma de la mano con la reggaetonera argentina

La confesión de Christian Nodal de que está atravesando por uno de sus momentos más críticos emocionalmente ha preocupado a sus seguidores.

El cantante, en uno de los vídeos en los que intercambió insultos con J Balvin, dijo que la separación que vivió con Belinda lo tiene muy atribulado y que por eso, las burlas del reggaetonero eran crueles.

Sin embargo, Nodal ha optado por dar un paso adelante en el amor y se ha dejado ver con Cazzu, una rapera argentina que, igual que él, tiene gusto por los tatuajes.

La carrera de Julieta Emilia Cazzuchelli (su nombre de pila) explotó internacionalmente en 2019, cuando su trap comenzó a escucharse en varios países de Latinoamérica, incluyendo México.

En varias ocasiones, Cazzu ha explicado que las redes sociales son una preocupación que no siempre logra resolver: "Le tengo mucho miedo a las redes sociales, a la liviandad de la crítica, de la crítica que te hiere, que te destroza el corazón. Esa liviandad que abunda en las redes me da miedo. Ando por la vida tratando de sentirme libre, pero todavía no termino de sentirlo".

En la foto que se publicó en compañía de Nodal, Cazzu aparece con su actitud desenfadada por las calles de Antigua, Guatemala. Por su parte, el cantante se ve comiendo un helado y con un semblante de despreocupación.

Cazzu actualmente está de estreno con su video "Piénsame", con la que celebra diez años de carrera artística a lo largo de los cuales se ha convertido en referente del género urbano en Argentina.

La temática de sus canciones suele estar enfocada en el empoderamiento femenino y la intención poética, algo poco común en el género urbano.

La cantante se ha presentado en foros de Chile, España, Italia y México. Además ha participado en festivales como el Buenos Aires Trap, Lollapalooza Argentina, CocaCola Flow Fest y el Baja Beach. Ha ganado premios como los Heat, Juventud, Tu Música y un MTV European Music .